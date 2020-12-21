Володин рассказал о ходе работы по отмене роуминга с Белоруссией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства».

Он рассказал, что с 1 ноября операторы России и Белоруссии запустили работу по новой системе тарификации в тестовом формате.

По его словам, это уменьшает стоимость звонков.

«Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства», — цитирует «Дни.ру» Володина.

В октябре госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что группа высокого уровня Совета министров Союзного государства на заседании отметила прогресс в вопросе об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.