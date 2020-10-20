Рапота сообщил о прогрессе по отмене роуминга России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что группа высокого уровня Совета министров Союзного государства на заседании отметила прогресс в вопросе об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

«По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября (страны) переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5», — приводит ТАСС слова Рапоты.

Он отметил, что «сейчас посмотрят, как это будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно».

По его словам, следующее заседание группы высокого уровня Союзного государства пройдет в декабре.

Ранее Рапота рассказал о работе по вопросу отмены роуминга между двумя странами.