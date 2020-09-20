Рапота рассказал о работе над отменой роуминга с Белоруссией

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о работе по вопросу отмены роуминга между двумя странами.
Рапота рассказал о работе над отменой роуминга с Белоруссией
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведётся», — рассказал Рапота.

Он сообщил, что, «заверение от Министерств связи было достаточно чёткое, что они эту проблему решат».

«Вот последнее межправительственное совещание министерств там были даны обещания, что до конца этого года всё-таки этот вопрос решим», — заявил Рапота.

Ранее сообщалось, что операторы электросвязи Белоруссии и России должны до 24 сентября протестировать работу без роуминга и заключить соглашения по борьбе с мошенничеством.

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