Операторы Белоруссии и России протестируют работу без роуминга

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Операторы электросвязи Белоруссии и России должны до 24 сентября протестировать работу без роуминга и заключить соглашения по борьбе с мошенничеством.
Операторы Белоруссии и России протестируют работу без роуминга
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство связи и информатизации Белоруссии.

«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению «антифродовых» соглашений не позднее 24 сентября 2020 года», — сообщили в ведомстве.

25 сентября между российской и белорусской стороной пройдёт очередная конференция по этому вопросу.

В 2019 году в Минкомсвязи России заявляли, что плату за входящие звонки в роуминге в России и Белоруссии должны отменить не позднее сентября 2020 года.

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