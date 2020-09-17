Операторы Белоруссии и России протестируют работу без роуминга
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство связи и информатизации Белоруссии.
«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению «антифродовых» соглашений не позднее 24 сентября 2020 года», — сообщили в ведомстве.
25 сентября между российской и белорусской стороной пройдёт очередная конференция по этому вопросу.
В 2019 году в Минкомсвязи России заявляли, что плату за входящие звонки в роуминге в России и Белоруссии должны отменить не позднее сентября 2020 года.