В Минкомсвязи рассказали о работе над отменой роуминга с Белоруссией

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Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков сообщил, что плату за входящие звонки в роуминге в России и Белоруссии должны отменить не позднее сентября 2020 года.
В Минкомсвязи рассказали о работе над отменой роуминга с Белоруссией
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он рассказал, что в финальной версии дорожной карты «по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении».

«Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года», — цитирует ТАСС Новикова.

По его словам, к этому моменту «должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков».

В ноябре замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что позиции профильных ведомств России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга на пространстве Союзного государства значительно сблизились.

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