В Минкомсвязи допустили отмену роуминга с Белоруссией в 2020 году

Замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что позиции профильных ведомств России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга на пространстве Союзного государства значительно сблизились.

По словам Мамонова, за последний год в ходе работы по этому направлению были достигнуты договорённости по большинству мероприятий проекта «дорожной карты» по реализации резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года «Об отмене роуминга на территории Союзного государства».

Стороны согласились с основными подходами, этапами и последовательностью выполнения необходимых мероприятий. Профильные ведомства, антимонопольные органы и операторы связи двух стран регулярно проводят рабочие встречи и сеансы видео-конференц-связи по выработке компромиссных подходов.

«Учитывая ведущиеся обсуждения по сближению подходов к регулированию рынка связи как в рамках Союзного государства, так и в рамках Евразийского экономического союза в целом, мы рассчитываем уже в ближайшее время завершить согласование «дорожной карты». Несмотря на то что сроки уже неоднократно переносились, мы считаем, что отмена роуминга вполне возможна в 2020 году», — отметил замглавы Минкомсвязи.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал о процессе отмены роуминга при поездках между Россией и Белоруссией.