«Это старинная часть города, дома стоят впритык друг к другу»: что известно о взрыве в центре Мадрида

При взрыве здания в центре Мадрида погибли как минимум четыре человека. По данным СМИ, инцидент произошёл в доме, принадлежащем расположенной неподалеку католической церкви. Рядом находятся другие учреждения, в том числе дом престарелых. Среди его постояльцев пострадавших нет, сообщают СМИ. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате были уничтожены несколько этажей здания.

При взрыве в центре Мадрида погибли как минимум четыре человека, сообщают испанские СМИ. По информации издания El Pais, взрыв произошёл около 15:00 по местному времени (17:00 мск).

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Как сообщают местные издания, ЧП произошло на улице Толедо рядом с домом престарелых. Взрывом уничтожены как минимум четыре верхних этажа постройки.

По информации радио Cadena SER, взрыв произошел в доме, принадлежащем расположенной неподалёку католической церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.

После инцидента спасатели эвакуировали местных жителей и прохожих. На место взрыва также направился мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Ужасный взрыв в здании на улице Толедо в Мадриде. Мы внимательно следим за информацией, которую мы получаем, желая, чтобы, несмотря на поражающие кадры, нам бы не пришлось сожалеть о жертвах», — написал глава кабмина в Twitter.

Мэр Мадрида не исключил, что оставшиеся после частичного обрушения здания конструкции могут быть снесены. Он рассказал, что среди постояльцев дома престарелых, расположенного рядом, пострадавших нет, их эвакуируют в ближайший отель.

Наряду с этим обломки также упали во двор расположенного рядом колледжа. По словам мэра, жертв там нет, однако несколько человек получили небольшие травмы.

Посольство России в Испании следит за ситуацией, заявили в дипмиссии. Информации о пострадавших в инциденте россиянах нет, отметили в посольстве.

«Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольства.

Вместе с тем россияне оказались среди очевидцев взрыва в Мадриде. Подробности об инциденте радио Sputnik рассказала частный гид в Мадриде Галина Лазарева.

«Это старинная часть Мадрида, там дома стоят впритык друг к другу и улицы очень узкие. Поэтому этот дом, в котором произошел взрыв, — там сняло с него три этажа верхних, — он, естественно, упирается в три стены: это церковь, школа и резиденция пожилых людей», — сказала она.

По словам очевидца, сразу после взрыва к месту инцидента прибыло около 30 машин скорой помощи.

«Я взрыва не видел, но почувствовал. Я был в своей комнате, и внезапно возникла сильная вибрация», — рассказал житель Мадрида Райан Симпсон в беседе с сайтом «Москва 24».

Во время взрыва он предположил, что с крыши упал большой блок снега или льда, поскольку неделю или две назад была сильная метель и снег всё ещё тает. Затем он увидел дым за окном и то, что осталось от здания, где произошёл взрыв.

«Машины экстренных служб перекрыли все близлежащие улицы, их много. Над ним кружит вертолёт. Но здание не горит», — добавил Симпсон.

Взрыв здания в Париже

Крупный взрыв произошёл в центре Парижа в январе 2019 года. По данным полиции, ЧП произошло около 9:00 по местному времени в доме №6 на улице Тревиз, где располагалась пекарня.

Также по теме «Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа В одном из центральных округов Парижа в субботу, 12 января, произошёл мощный взрыв. В результате погибли два человека, оба — пожарные....

В результате инцидента тогда погибли четыре человека, в том числе двое пожарных, несколько десятков человек получили ранения.

Побывавший на месте взрыва корреспондент RT France Люка Леже сообщил, что сотрудникам пожарной службы Парижа в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание. По его словам, через полтора часа после взрыва из расположенной на цокольном этаже здания пекарни шёл дым.

Об инциденте также рассказали жители района. По словам одной из проживавших неподалёку женщин, её разбудила взрывная волна.

«Все окна в квартире разбились, все открытые двери сошли с петель. Чтобы выйти из комнаты, мне пришлось идти прямо по двери. Дети паниковали, они никак не могли выбраться из своей комнаты», — сказала она.

Об инциденте в центре Парижа также рассказала туристка, в момент взрыва находившаяся с семьёй в отеле напротив здания.

«Мы спали, проснулись от того, что здание начало сотрясаться. Услышали звуки разбивающегося стекла. Все посмотрели на окна и увидели, что они разбиты. Примерно через 15 минут после этого во внутреннем дворе отеля появился полицейский, который заявил: «Произошёл взрыв, необходимо провести эвакуацию, все на выход». Вот что произошло с нами», — поделилась с RT женщина, которая вместе с детьми второй раз посещает французскую столицу.

Также известно, что для транспортировки раненых были задействованы несколько вертолётов службы гражданской безопасности. После взрыва мэрия организовала в одном из зданий администрации приём граждан.