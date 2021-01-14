Скончалась одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Крыму

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Одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в селе Межводное Черноморского района Крыма умерла, следователи намерены возбудить уголовное дело по факту ЧП, сообщили в региональном главке СК России.
Скончалась одна из пострадавших при взрыве газа в частном доме в Крыму
  • РИА Новости

«Вчера одна из жертв скончалась. Да, будет возбуждено уголовное дело. Мы проверим все обстоятельства следственным путём», — цитирует ТАСС руководителя Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.

По версии следствия, монтаж газового оборудования в доме на предварительном этапе был выполнен кустарно.

«Будем выяснять, какое лицо и при каких обстоятельствах это делало», — добавили в СК.

9 января в частном одноэтажном жилом доме в Черноморском районе Крыма произошёл хлопок газо-воздушной смеси, который привёл к обрушению крыши и стен строения. Пострадали три человека. СК начал проверку.

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