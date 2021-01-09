СК начал проверку после взрыва газа в Крыму

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Следователи начали проверку после того, как в Крыму три человека пострадали при взрыве газа в Межводном.
СК начал проверку после взрыва газа в Крыму
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Как сообщили в Следственном комитете, в результате инцидента пострадала семья — супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения.

«С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — сказали в ведомстве.

Предварительной причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и нарушения при его эксплуатации.

Ранее три человека пострадали при взрыве газа в Крыму, инцидент произошёл в селе Межводном Черноморского района.

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