СК начал проверку после взрыва газа в Крыму
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Как сообщили в Следственном комитете, в результате инцидента пострадала семья — супруги 1941 года рождения и их сын 1976 года рождения.
«С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — сказали в ведомстве.
Предварительной причиной происшествия стала самовольная установка газового котла и нарушения при его эксплуатации.
Ранее три человека пострадали при взрыве газа в Крыму, инцидент произошёл в селе Межводном Черноморского района.