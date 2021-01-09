Три человека пострадали при взрыве газа в одном из домов в Крыму, инцидент произошёл в селе Межводном Черноморского района.

«Произошёл хлопок газо-воздушной смеси в частном одноэтажном жилом доме без последующего горения, который привёл к обрушению крыши и стен строения», — сообщили в МЧС.

Как пишет РИА Новости, пострадали три человека, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В ноябре сообщалось, что восемь человек, включая трёх детей, были госпитализированы из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.