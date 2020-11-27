Восемь человек пострадали из-за взрыва в доме в Казахстане
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«Произошёл взрыв газового баллона емкостью пять литров с последующим частичным обрушением жилого дома без возгорания», — цитирует РИА Новости официального представителя МЧС страны Талгата Уали.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
По данным МЧС, предварительной причиной взрыва стало неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном.
Ранее семья из трёх человек погибла в результате взрыва бытового газа в Кургане.