Три человека погибли при взрыве газа в Кургане

Семья из трёх человек погибла в результате взрыва бытового газа в Кургане.

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«В ночь на 24 ноября в помещении, расположенном по ул. Промышленная в Кургане, произошёл хлопок бытового природного газа... в одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений, проживала семья, состоящая из трёх человек, которые в результате произошедшего завала и возникшего впоследствии пожара погибли», — говорится в заявлении.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в гараже в Мытищах пострадали два человека.