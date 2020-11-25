Три человека погибли при взрыве газа в Кургане

Короткая ссылка
Семья из трёх человек погибла в результате взрыва бытового газа в Кургане.
Три человека погибли при взрыве газа в Кургане
  • vk.com
  • © rescuer45

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«В ночь на 24 ноября в помещении, расположенном по ул. Промышленная в Кургане, произошёл хлопок бытового природного газа... в одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений, проживала семья, состоящая из трёх человек, которые в результате произошедшего завала и возникшего впоследствии пожара погибли», — говорится в заявлении.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в гараже в Мытищах пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить