«Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа

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Роман Шимаев, Анна Лушникова
В одном из центральных округов Парижа в субботу, 12 января, произошёл мощный взрыв. В результате погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Очевидцы рассказали RT, что ударной волной в соседних зданиях выбило окна, а припаркованные рядом машины перевернулись.
«Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа
  • Reuters
  • © Benoit Tessier

Утром в субботу, 12 января, в центральной части Парижа произошёл мощный взрыв. Как сообщила префектура полиции, ЧП произошло в доме №6 на улице Тревиз, где располагалась пекарня. В парижской прокуратуре уточнили, что в результате инцидента погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения.

При этом ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял о четырёх погибших.

Взрыв в девятом округе французской столицы произошёл примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

«Парижские пожарные работают над тушением пожара в торговом помещении на улице Тревиз в девятом округе, начавшегося после сильного взрыва. Просим объезжать район возгорания и пропускать машины спасательных служб», — говорилось в Twitter префектуры полиции сразу после ЧП.

В качестве основной версии инцидента представители правоохранительных органов рассматривают утечку газа. Парижская прокуратура начала расследование.

Прибывший на место корреспондент RT France Люка Леже сообщил, что сотрудникам пожарной службы Парижа в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание. По его словам, через полтора часа после взрыва из расположенной на цокольном этаже здания пекарни шёл дым.

Журналисту телеканала RT удалось взять комментарий у одного из очевидцев произошедшего.

«Я услышал сильный взрыв, почувствовал, как на меня что-то сильно давит. Много всего посыпалось — куски гипса, крыша. Я успел только пригнуться и закрыть руками голову», — рассказал мужчина.

Добавим, что для транспортировки раненых были задействованы несколько вертолётов службы гражданской безопасности. Около 10:30 (12:30 мск) они приземлились на площади возле здания Оперы Гарнье в девятом округе Парижа.

Между тем неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Российской Федерации. Как отметил пресс-секретарь посольства России во Франции, в данный момент дипломаты это выясняют.

«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — заявили RT в пресс-службе дипломатической миссии.

«Все открытые двери сошли с петель»

Отметим, что взрыв был настолько сильным, что в квартирах, расположенных в этом здании и поблизости, выбило витрины и окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

О силе ударной волны рассказали жители района.

«Я спала, и меня разбудила взрывная волна. Все окна в квартире разбились, все открытые двери сошли с петель. Чтобы выйти из комнаты, мне пришлось идти прямо по двери. Дети паниковали, они никак не могли выбраться из своей комнаты», — сообщила Клер Саллавюар, проживающая по адресу улица Тревиз, 6.

«Я живу в квартире, и в нашем доме есть театр — так вот, в нём выбило окна. У других жителей тоже выбило окна в комнатах. Некоторые машины перевернуло. Просто ужас», — заявил один из жителей девятого округа.

Об инциденте в центре Парижа также рассказала туристка, в момент взрыва находившаяся с семьёй в отеле напротив здания, в котором произошло ЧП.

«Мы спали, проснулись от того, что здание начало сотрясаться. Мы услышали звуки разбивающегося стекла. Все посмотрели на окна и увидели, что они разбиты. Примерно через 15 минут после этого во внутреннем дворе отеля появился полицейский, который заявил: «Произошёл взрыв, необходимо провести эвакуацию, все на выход». Вот что произошло с нами», — поделилась с RT женщина, которая вместе с детьми второй раз в жизни посещает французскую столицу.

В свою очередь, заместитель мэра Парижа по вопросам демократии, молодёжи и участию граждан в общественной жизни Полин Верон отметила ущерб, причинённый взрывом.

«Взрыв на улице Тревиз обернулся серьёзным ущербом, много пострадавших. На месте трагедии, конечно, много эмоций. Мэрия Парижа организует совместно с администрацией девятого округа в её здании приём граждан. Жители могут приходить в администрацию девятого округа», — говорится в её сообщении в Twitter.

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