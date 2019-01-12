«Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа

В одном из центральных округов Парижа в субботу, 12 января, произошёл мощный взрыв. В результате погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Очевидцы рассказали RT, что ударной волной в соседних зданиях выбило окна, а припаркованные рядом машины перевернулись.

Утром в субботу, 12 января, в центральной части Парижа произошёл мощный взрыв. Как сообщила префектура полиции, ЧП произошло в доме №6 на улице Тревиз, где располагалась пекарня. В парижской прокуратуре уточнили, что в результате инцидента погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения.

При этом ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял о четырёх погибших.

Взрыв в девятом округе французской столицы произошёл примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

«Парижские пожарные работают над тушением пожара в торговом помещении на улице Тревиз в девятом округе, начавшегося после сильного взрыва. Просим объезжать район возгорания и пропускать машины спасательных служб», — говорилось в Twitter префектуры полиции сразу после ЧП.

В качестве основной версии инцидента представители правоохранительных органов рассматривают утечку газа. Парижская прокуратура начала расследование.

Прибывший на место корреспондент RT France Люка Леже сообщил, что сотрудникам пожарной службы Парижа в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание. По его словам, через полтора часа после взрыва из расположенной на цокольном этаже здания пекарни шёл дым.

Des fumées s'échappent encore de l'immeuble touché par l'explosion rue Trévise à #Parispic.twitter.com/lQti61uMMB — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 12 января 2019 г.

Журналисту телеканала RT удалось взять комментарий у одного из очевидцев произошедшего.

«Я услышал сильный взрыв, почувствовал, как на меня что-то сильно давит. Много всего посыпалось — куски гипса, крыша. Я успел только пригнуться и закрыть руками голову», — рассказал мужчина.

Добавим, что для транспортировки раненых были задействованы несколько вертолётов службы гражданской безопасности. Около 10:30 (12:30 мск) они приземлились на площади возле здания Оперы Гарнье в девятом округе Парижа.

Hélicoptère posé au milieu du boulevard des Italiens #Parispic.twitter.com/ig7pF7sC98 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 12 января 2019 г.

Между тем неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Российской Федерации. Как отметил пресс-секретарь посольства России во Франции, в данный момент дипломаты это выясняют.

«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — заявили RT в пресс-службе дипломатической миссии.

«Все открытые двери сошли с петель»

Отметим, что взрыв был настолько сильным, что в квартирах, расположенных в этом здании и поблизости, выбило витрины и окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

О силе ударной волны рассказали жители района.

«Я спала, и меня разбудила взрывная волна. Все окна в квартире разбились, все открытые двери сошли с петель. Чтобы выйти из комнаты, мне пришлось идти прямо по двери. Дети паниковали, они никак не могли выбраться из своей комнаты», — сообщила Клер Саллавюар, проживающая по адресу улица Тревиз, 6.

«Я живу в квартире, и в нашем доме есть театр — так вот, в нём выбило окна. У других жителей тоже выбило окна в комнатах. Некоторые машины перевернуло. Просто ужас», — заявил один из жителей девятого округа.

Об инциденте в центре Парижа также рассказала туристка, в момент взрыва находившаяся с семьёй в отеле напротив здания, в котором произошло ЧП.

«Мы спали, проснулись от того, что здание начало сотрясаться. Мы услышали звуки разбивающегося стекла. Все посмотрели на окна и увидели, что они разбиты. Примерно через 15 минут после этого во внутреннем дворе отеля появился полицейский, который заявил: «Произошёл взрыв, необходимо провести эвакуацию, все на выход». Вот что произошло с нами», — поделилась с RT женщина, которая вместе с детьми второй раз в жизни посещает французскую столицу.

В свою очередь, заместитель мэра Парижа по вопросам демократии, молодёжи и участию граждан в общественной жизни Полин Верон отметила ущерб, причинённый взрывом.

«Взрыв на улице Тревиз обернулся серьёзным ущербом, много пострадавших. На месте трагедии, конечно, много эмоций. Мэрия Парижа организует совместно с администрацией девятого округа в её здании приём граждан. Жители могут приходить в администрацию девятого округа», — говорится в её сообщении в Twitter.