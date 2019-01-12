В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при взрыве в Париже

Пресс-секретарь посольства России во Франции в беседе с RT сообщил, что дипломаты выясняют, пострадали ли российские граждане в результате взрыва в Париже.

«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — сказали в пресс-службе посольства.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз.

Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи. По имеющимся данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.