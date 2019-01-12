В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при взрыве в Париже

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Пресс-секретарь посольства России во Франции в беседе с RT сообщил, что дипломаты выясняют, пострадали ли российские граждане в результате взрыва в Париже.
В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при взрыве в Париже
  • Reuters

«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — сказали в пресс-службе посольства.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз.

Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи. По имеющимся данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить