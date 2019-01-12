СМИ: Причиной взрыва в Париже могла стать утечка газа

Взрыв в центре Парижа мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие.

Forte explosion dans le 9e à Paris: une fuite de gaz en cause, plusieurs blesséshttps://t.co/vTI0sPeD1Fpic.twitter.com/cEKTcjToo7 — BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз.

Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.