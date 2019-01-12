СМИ: Причиной взрыва в Париже могла стать утечка газа

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Взрыв в центре Парижа мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
СМИ: Причиной взрыва в Париже могла стать утечка газа
  • Reuters

По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз.

Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

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