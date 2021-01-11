В Новосибирске произошло частичное обрушение здания

В Новосибирске произошло частичное обрушение верхних двух этажей восьмиэтажного здания.

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«В здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота, расположенном на Северном проезде, 10б, в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в ёмкость одного из компонентов произошёл хлопок неустановленной природы», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение.

Уточняется, что по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

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