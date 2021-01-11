В Новосибирске произошло частичное обрушение здания

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В Новосибирске произошло частичное обрушение верхних двух этажей восьмиэтажного здания.
В Новосибирске произошло частичное обрушение здания
  • РИА Новости

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«В здании организации, занимающейся производством кормов для крупного рогатого скота, расположенном на Северном проезде, 10б, в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в ёмкость одного из компонентов произошёл хлопок неустановленной природы», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. 

Уточняется, что по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Ранее три человека пострадали при взрыве газа в одном из домов в Крыму.

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