«Во всех возрастных категориях»: новый вариант коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, впервые выявленный в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Представитель организации отметил, что случаи инфицирования этим вариантом вируса зарегистрированы во всех возрастных категориях. Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили об увеличении объёмов производства вакцины «Спутник V» в России. За последние сутки в стране выявлен 23 541 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, впервые выявленный в декабре 2020 года в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы. Об этом на брифинге в Копенгагене рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — приводит его слова ТАСС.

Клюге подтвердил, что эта разновидность вируса распространяется быстрее первоначальной, но течение заболевания в обоих случаях проходит почти одинаково. Представитель ВОЗ добавил, что заболевания, вызванные новым вариантом COVID-19, зарегистрированы во всех возрастных категориях.

Он также подчеркнул важность вакцинации от коронавируса, отметив, что в условиях ограниченного количества вакцины и возрастающей нагрузки на систему здравоохранения необходимо в первую очередь привить медицинские кадры и наиболее уязвимые группы населения.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за последние сутки выявлен 23 541 новый случай коронавирусной инфекции. В предыдущие два дня этот показатель составлял 24 217 (6 января) и 24 246 (5 января).

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4871), Санкт-Петербурге (3005) и Московской области (1228).

За минувшие 24 часа выздоровели 23 729 пациентов, 506 человек скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 92,6 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. В пресс-службе ведомства добавили, что глава ведомства Анна Попова провела совещание с руководителями управлений и организаций Роспотребнадзора по субъектам РФ, посвящённое текущей ситуации с коронавирусом. Участники совещания обратили внимание, что эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется, отмечается замедление темпов роста числа случаев заболевания COVID-19.

«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки, а с начала января кол-центром Роспотребнадзора было обработано более 27 тыс. звонков.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 3 332 142, за всё время от COVID-19 и сопутствующих заболеваний умерли 60 457 человек, 2 709 452 пациента выздоровели и были выписаны.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России в новогодние праздники «в целом стабилизировалась», но добавил, что она по-прежнему «остаётся напряжённой». Министр призвал россиян не забывать о мерах безопасности и по возможности избегать посещения общественных мест. Он уточнил, что в настоящее время более 211 тыс. жителей России находятся в инфекционных госпиталях с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Вакцинация от коронавируса

Глава Минздрава также сообщил, что в гражданский оборот уже выпущено более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» и свыше 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Масштабная вакцинация в праздничные дни продолжается во всех регионах страны, отметил Мурашко.

«На портале госуслуг доступен дневник вакцинированного, в который все граждане, прошедшие вакцинацию, могут вносить данные о своём самочувствии... С 2 января всем гражданам, прошедшим вакцинацию, в их личном кабинете на едином портале госуслуг доступен сертификат о прохождении вакцинации, содержащий QR-код», — рассказал он.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Кроме того, в ближайшее время, по словам Мурашко, планируется запуск ещё одной площадки для производства препарата «Спутник V». На данный момент эту вакцину в России производят шесть площадок. Глава Минздрава напомнил, что объёмы производства вакцины постоянно растут, в гражданский оборот вводятся новые партии. Открытие новой площадки позволит одновременно хранить и организовывать логистику до 10 млн доз замороженной вакцины, рассказал он.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об увеличении объёмов производства «Спутника V» в России.

«Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы... Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля», — рассказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Помимо этого, в РФПИ отметили, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Боливии. Препарат был одобрен без дополнительных клинических исследований на территории страны на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России, добавили в фонде. Вместе с тем РФПИ также заключил с правительством Сербии соглашение о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.