Более 230 пострадавших: что известно о беспорядках в Бейруте

В Бейруте в результате столкновений между участниками антиправительственного митинга и полицией пострадали, по данным ливанского Красного Креста, более 230 человек. Сообщается, что ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона протестующих. Официального подтверждения этой информации пока нет. Участники акции потребовали отставки правительства, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту города 4 августа.