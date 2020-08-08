Более 230 пострадавших: что известно о беспорядках в Бейруте
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08 августа 2020
Группы людей, проникающие в здания министерств Ливана, уничтожают документы и файлы, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Министерство энергетики страны окружили армейские подразделения, которые требуют от протестующих покинуть здание.
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Протестующие требуют ухода в отставку президента Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба.
«Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута», — заявил один из активистов.
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Некоторые протестующие поставили палатки на площади в центре города.
Они заявили, что намерены оставаться на улице, пока их требования не будут выполнены.
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В центре Бейрута на площади Мучеников продолжают курсировать машины скорой помощи.
Многие протестующие госпитализированы в ближайшие больницы.
На площадь также приезжают полицейские автомобили.
- AFP
- © JOSEPH EID
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Министерство внутренних дел Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте.
В ведомстве заявили, что он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey.
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл из-за коррупции в стране.
«Взрыв, который сотряс порт, произошёл из-за коррупции», — сказал Диаб в эфире телеканала AL Mayadeen.
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Число пострадавших в ходе акции протеста превысило 230, сообщает ливанский Красный Крест.
#Beirut Demonstrations - UPDATE: #LebaneseRedCross has transported 63 people to nearby hospitals and has treated 175 people at the scene.— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020
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Участники демонстрации в Бейруте штурмуют правительственные здания, в том числе Министерство окружающей среды, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Также демонстранты попытались прорваться в здание Ассоциации банков Ливана.
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Посольство РФ в Ливане сообщило, что не располагает информацией о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах.
«Данных о пострадавших среди российских граждан во время демонстраций в центре Бейрута не поступало. Ситуация в районе посольства спокойная, соблюдаются необходимые меры безопасности», — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.
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Премьер Хасан Диаб также заявил, что расследование взрыва в порту не будет долгим.
«Оно позволит выяснить все детали произошедшего, все виновные будут найдены», — заявил он.