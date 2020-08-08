Более 230 пострадавших: что известно о беспорядках в Бейруте

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Наталия Сергиевская
В Бейруте в результате столкновений между участниками антиправительственного митинга и полицией пострадали, по данным ливанского Красного Креста, более 230 человек. Сообщается, что ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона протестующих. Официального подтверждения этой информации пока нет. Участники акции потребовали отставки правительства, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту города 4 августа.

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  • 08 августа 2020

    Группы людей, проникающие в здания министерств Ливана, уничтожают документы и файлы, сообщает телеканал Al Mayadeen.

    Министерство энергетики страны окружили армейские подразделения, которые требуют от протестующих покинуть здание.

  • Протестующие требуют ухода в отставку президента Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба.

    «Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута», — заявил один из активистов.

  • Некоторые протестующие поставили палатки на площади в центре города.

    Они заявили, что намерены оставаться на улице, пока их требования не будут выполнены.

  • В центре Бейрута на площади Мучеников продолжают курсировать машины скорой помощи.

    Многие протестующие госпитализированы в ближайшие больницы.

    На площадь также приезжают полицейские автомобили.

    • AFP
    • © JOSEPH EID

  • Министерство внутренних дел Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте.

    В ведомстве заявили, что он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey.

  • Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что взрыв в порту Бейрута произошёл из-за коррупции в стране. 

    «Взрыв, который сотряс порт, произошёл из-за коррупции», — сказал Диаб в эфире телеканала AL Mayadeen.

  • Число пострадавших в ходе акции протеста превысило 230, сообщает ливанский Красный Крест.

  • Участники демонстрации в Бейруте штурмуют правительственные здания, в том числе Министерство окружающей среды, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

    Также демонстранты попытались прорваться в здание Ассоциации банков Ливана.

  • Посольство РФ в Ливане сообщило, что не располагает информацией о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах.

    «Данных о пострадавших среди российских граждан во время демонстраций в центре Бейрута не поступало. Ситуация в районе посольства спокойная, соблюдаются необходимые меры безопасности», — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

  • Премьер Хасан Диаб также заявил, что расследование взрыва в порту не будет долгим.

    «Оно позволит выяснить все детали произошедшего, все виновные будут найдены», — заявил он.

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