Обращение в мечеть: Эрдоган подписал указ об открытии собора Святой Софии для богослужений

Госсовет Турции отменил постановление правительства от 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. После этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, разрешающий проведение богослужений в мечети Айя-София. Глава государства также призвал уважать решение турецких властей и подчеркнул, что объект останется открытым для представителей всех религий и наций. Решение Турции о смене статуса собора Святой Софии вызвало сожаление и обеспокоенность в РПЦ, ЮНЕСКО и ЕС. При этом представители Греции, Кипра и Австрии крайне негативно оценили произошедшее.

В пятницу, 10 июля, власти Турции приняли решение об изменении статуса символа золотого века Византии — собора Святой Софии, построенного в период с 532 по 537 год. Как и несколько столетий назад, он вновь становится мечетью.

Как указывает агентство Anadolu, собор Святой Софии в 1453 году стал главной мечетью (Айя-София) Османского государства. Позднее, 24 ноября 1934 года, эта достопримечательность Стамбула получила статус музея.

Государственный совет отменил это постановление, подчеркнув, что в госреестре недвижимости Айя-София проходит в качестве мечети. Этот объект принадлежит Фонду имени султана Мехмет-хана, в документации которого указывалось, что уже бывший музей может использоваться только в качестве мечети.

После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, разрешающий открытие мечети Айя-София для поклонений. Позднее глава государства обратился к нации в связи с принятым решением.

«Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции. Я призываю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции. Мы принимаем любое выражение взглядов по данному вопросу, за исключением тех, что направлены на нарушение нашего суверенитета», — подчеркнул Эрдоган.

Наряду с этим турецкий лидер напомнил, что в республике расположены 435 церквей и синагог. Он также подчеркнул, что объект является наследием всего человечества, а двери мечети всегда будут открыты «для местных жителей и иностранцев, мусульман и представителей других религий».

«По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию», — указал Эрдоган, добавив, что преобразование собора в мечеть займёт около полугода.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Mustafa Oztartan/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

В прошлом музей, а ныне мечеть Айя-София является символом расцвета Византии — на его возведение было потрачено около 130 тонн золота. Высота составляет 55 метров, а диаметр купола — 31 метр. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире. Затем этот статус перешёл к собору Святого Петра в Риме.

В 1985 году собор был признан памятником мирового наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила глубокое сожаление в связи с решением изменить статус Святой Софии «без предварительного диалога».

«Государство, на территории которого находится объект, должно не допускать изменений, которые посягают на универсальную ценность памятника. Государство обязано предварительно уведомлять ЮНЕСКО о любой модификации, а в случае необходимости этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комитета всемирного наследия», — цитирует её ТАСС.

Азуле подчеркнула, что собор представляет собой «архитектурный шедевр и уникальное свидетельство встречи Европы и Азии на протяжении веков».

Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София)

Reuters

© Murad Sezer

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что «данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к ещё большим разделениям», о чём ранее говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана», — цитирует Легойду ТАСС.

В свою очередь, председатель синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что вопрос изменения статуса Святой Софии будет обсуждаться между РПЦ и Управлением по делам религий Турции.

«То решение, которое принято сегодня, конечно, принято под влиянием тех радикальных исламистов, которые набирают силу в современной Турции. Но мы не должны, наверное, входить в дискуссию относительно внутреннего положения Турции, однако то, что это событие, несомненно, скажется отрицательно и на отношении русского народа к турецкому народу, и на межрелигиозных отношениях, — это уже сейчас очевидно», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Добавим, что негативно к решению властей Турции отнеслись в ряде стран Европейского континента. Если верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель просто выразил сожаление о смене статуса объекта, который имеет большую «символическую, историческую и универсальную ценность», то представители Греции, Кипра и Австрии открыто подвергли критике Стамбул.

Мусульмане совершают вечерний намаз возле мечети Айя-София (ранее собор Святой Софии)

Reuters

© Murad Sezer

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони охарактеризовала произошедшее как «открытый вызов всему цивилизованному миру». В свою очередь, глава греческого МИД Никос Дендиас назвал это провокацией со стороны Турции. Его кипрский коллега Никос Христодулидис заявил, что турецкие власти допустили вопиющее нарушение своих международных обязательств.

«Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем решении Турции превратить Айю-Софию в мечеть и не можем понять этого. Отмена статуса музея, открытого для всех культур и религий, — это очередной шаг от Европы», — говорится в заявлении министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.