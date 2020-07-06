Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле.
Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии
  • Reuters

Ранее, как информировало РИА Новости, Высший административный суд Турции (Госсовет) рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в обращении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ситуацию, сказал, что «нужно с уважением относиться к чувствам верующих».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить