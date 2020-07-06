Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле.

Ранее, как информировало РИА Новости, Высший административный суд Турции (Госсовет) рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в обращении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ситуацию, сказал, что «нужно с уважением относиться к чувствам верующих».