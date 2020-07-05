Социальная толерантность: что стоит за массовым бойкотом Facebook

Пять крупнейших банков Канады присоединяются к международному бойкоту Facebook из-за того, что социальная сеть якобы недостаточно усердно борется с пропагандой расизма, насилия и распространением дезинформации. Акция напрямую связана с охватившими США протестами против полицейского произвола и проявлений расовой нетолерантности. По мнению экспертов, столь массовая демонстрация политкорректности со стороны крупных компаний Северной Америки — это попытка найти верную линию поведения в нестабильной ситуации, сохранив лояльность аудитории.

Пять крупнейших банковских и кредитных организаций Канады присоединились к международному бойкоту социальной сети Facebook, сообщает Reuters. Такие банки, как Scotiabank, RBC, CIBC, BMO и TD заявили, что на месяц заморозят размещение рекламы на платформе сети. К бойкоту присоединилась и крупнейшая федерация кредитных союзов страны Desjardins Group, которая также приостановит рекламу в Facebook и Instagram.

В своих заявлениях компании в тех или иных выражениях утверждали, что системный расизм, процветающий в Северной Америке (США и Канаде), поставил в невыгодное положение темнокожих людей, коренное население и представителей других меньшинств и с этим организации намерены бороться.

Бойкот был организован правозащитными институтами, в том числе Антидиффамационной лигой и Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения. Акция под названием #StopHateForProfit призывает крупные бренды и компании прекратить сотрудничество с соцсетями, которые якобы недостаточно усердно принимают меры по борьбе с распространением пропаганды расизма, насилия и дезинформации.

«Идут на опережение»

Кампания #StopHateForProfit утверждает, что Facebook позволяет размещать на своей платформе призывы к насилию в отношении участников протестных акций, которые проходят в США с конца мая.

Причиной демонстраций и массовых беспорядков стала запечатлённая на видео гибель 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Участники акций выступают против «системного расизма» и культуры «превосходства белой расы», которая якобы доминирует в Соединённых Штатах.

Протесты в США

Reuters

© Brian Snyder

На сайте кампании указывается, что социальная сеть верифицировала такие новостные порталы, как Breitbart News и Daily Caller, которые якобы «сотрудничают с известными белыми националистами». При этом оба упомянутых портала являются новостными изданиями, ориентированными на сторонников Республиканской партии, и поддерживают президента Трампа.

На сайте #StopHateForProfit также утверждается, что Facebook участвует в «подавлении избирательного права»: в США под этим понимается ограничение возможности голосовать для малоимущих, преимущественно цветных слоёв населения, с помощью бюрократических и иных преград.

Стоит отметить, что на портале кампании, который был создан Антидиффамационной лигой, заявления носят декларативный характер и не подтверждены какими-либо ссылками или дополнительными материалами, которые бы подкрепляли выдвинутые против Facebook обвинения.

Несмотря на это, целый ряд крупных корпораций, включая таких производителей одежды, как Аdidas, Reebok, Puma, North Face и Levi Strauss, пищевых компаний Coca-Cola, Unilever и Starbucks, а также IT и сотовых гигантов Microsoft, HP и Verizon, присоединились к бойкоту.

Многие из них также убрали свою рекламу из социальной сети Instagram, которая является дочерней компанией Facebook. По данным американских СМИ, по состоянию на начало июля бойкот поддержали более 500 компаний.

Между тем аналитики отмечают, что компании, присоединившиеся к акции против Facebook, по сути, не имеют какого-либо отношения к той повестке, которую они продвигают, участвуя в бойкоте, и делают это исключительно в собственных интересах.

«Они идут на опережение, заранее демонстрируют лояльность к новой идеологии, поскольку понимают, что это может напрямую сказаться на их доходности. Кроме того, если тот или иной бренд будет признан неполиткорректным, то потребители перестанут покупать такие товары, поскольку могут подвергаться насилию, атакам на улицах, что уже происходило в США», — пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

Кроме того, рекламодатели следят за ситуацией в США и опасаются также быть обвинёнными в неполиткорректности, если публично не присоединятся к бойкоту Facebook, отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В США по этому поводу есть излишняя истерия, и это приводит к тому, что люди отдаляются друг от друга, общество не чувствует себя комфортно. Отсюда рост подобных настроений, рост ожидания насилия. То, что происходит сейчас, демонстрирует, что компании нервничают, не могут найти правильную линию поведения», — говорит эксперт.

Он напоминает, что эта проблема подогревается Демпартией, 70—75% электората которой представлено различными меньшинствами.

«Политика по защите прав не должна переходить объективные границы, ведь это лишь разжигает ненависть в обществе, что мы и наблюдаем сейчас. Скорее всего, протест в его радикальной форме будет постепенно ослабевать, но внутри американского социума он всё равно сохранится. Общество будет расколото на две части, которые говорят на разных языках», — считает политолог.

Политическое давление

Между тем издание Business Insider утверждает, что состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за неделю бойкота, с 23 по 28 июня, сократилось на $7 млрд.

Сам миллиардер заявил, что, несмотря на бойкот, политику компании в сфере размещения контента Facebook менять не намерен.

«Мы не собираемся менять свою политику или подход к чему-либо только из-за угрозы малому проценту нашего дохода или вообще какому-либо проценту нашего дохода», — заявил Цукерберг.

Марк Цукерберг

Reuters

© Erin Scott

«Знаете, мы принципиально не задаём направление нашей политики исходя из давления, которое на нас оказывают. Стоит сказать, что обычно я считаю, что, если кто-то чем-то тебе угрожает, ты оказываешься в ограниченных условиях, при которых в некотором смысле становится ещё сложнее сделать то, чего от тебя хотят. Ведь тогда будет казаться, что ты сдался, и ещё долго у других будет возникать желание поступить (с тобой) таким же образом» — приводит его слова издание The Information.

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Александр Асафов считает, что, несмотря на временное падение финансовых показателей, социальная сеть вскоре их восстановит.

«В ближайшее время Facebook, конечно, будет находиться в сложном положении, потому что от него отвернулись крупнейшие работодатели. Но со временем это всё прекратится, они наладят взаимодействие», — прогнозирует политолог.

Сам процесс дискредитации площадок, где могут публиковаться неполиткорректные взгляды, является частью последовательной кампании и построения новой идеологии, которую продвигают некоторые транснациональные корпорации и такие сторонники глобализма, как Джордж Сорос, полагает Александр Асафов.

«Они довольно долго строили основу для продвижения повестки, где первое место занимают права и нужды этнических и сексуальных меньшинств. Это была подготовительная работа, которая успешно окончилась массовыми беспорядками во всех столицах мира и штатах США», — заключил аналитик.