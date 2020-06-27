Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

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Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Расизму нет места в мире и нет места в социальных сетях. Компания Coca-Cola приостановит размещение платной рекламы во всех социальных сетях по всему миру не менее чем на 30 дней», — цитирует его ТАСС.

После этого, по словам главы Coca-Cola, компания решит, будет ли вносить изменения в свою рекламную политику.

Он также заявил, что рассчитывает на большую подотчётность и прозрачность со стороны соцсетей, с которыми компания сотрудничает.

Ранее компания Johnson & Johnson заявила о прекращении выпуска средств для осветления кожи, а продуктовая линейка Uncle Ben's, принадлежащая корпорации Mars, решила сменить логотип, убрав портрет темнокожего фермера.

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