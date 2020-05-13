«Снабжение боевиков за счёт гумпомощи»: в России и Сирии заявили о причастности США к созданию фейков об «Эр-Рукбане»

К созданию информационного вброса о том, что Россия и Сирия якобы препятствуют поставкам гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», могут быть причастны американские специалисты, заявили в российском и сирийском штабах по возвращению беженцев. Как отмечается в их сообщении, текст фейка, распространённого группировкой «Магавир Ас-Саура» составлен на «достаточно хорошем английском — с характерными для американцев речевыми оборотами». В штабах также подчеркнули, что США используют тяжёлую гуманитарную ситуацию в лагере, а также опасность распространения COVID-19 для того, чтобы обеспечить доставку грузов для боевиков под видом гумпомощи.

Соединённые Штаты Америки причастны к созданию информационного фейка о том, что Россия и Сирия якобы блокируют поставку гуманитарных грузов в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», подчеркнули в совместном заявлении российский и сирийский межведомственные координационные штабы по возвращению беженцев.

«Проамериканскими СМИ активно тиражируется распространённый боевиками вооружённой группировки «Магавир Ас-Саура» из оккупированной США зоны Эт-Танф информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в «Эр-Рукбан», уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу Рамадан», — сообщается в заявлении.

Кроме того, по оценке российской и сирийской сторон, американские специалисты могли участвовать в составлении информационного вброса. Как отмечается в заявлении штабов, текст заявления «Магавир Ас-Саура» составлен на арабском и на «достаточно хорошем английском — с характерными для американцев речевыми оборотами». По оценке Москвы и Дамаска, это «доказывает прямое участие американских специалистов в подготовке публичных сообщений боевиков».

Напомним, лагерь для сирийских беженцев «Эр-Рукбан» находится на сирийско-иорданской границе в 55-километровой зоне, контролируемой американской военной базой США в районе Эт-Танфа. Кроме того, в этой же зоне Вашингтон проводит подготовку бойцов группировки «Магавир Ас-Саура».

По оценке политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, подтверждением причастности США к фейковой информации может быть скорость её распространения в медиа пространстве. Эксперт уверен, что сами боевики не смогли бы так быстро придать своим заявлениям широкую огласку.

«Мало создать информацию, надо ещё сделать так чтоб про неё узнали и о ней заговорили. И вот эта скорость распространения, на мой взгляд, является одним из главных признаков того, что это инициатива не боевиков. Не в пещерах это же всё делалось», — рассказал Синельников-Оришак в беседе с RT.

Reuters

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Истинные цели США

Распространяя ложную информацию, США, с одной стороны, ведут «пропагандистскую кампанию по убеждению мирового сообщества в ответственности сирийских властей за возможное обострение эпидемиологической обстановки в лагере «Эр-Рукбан», а с другой, добиваются своих собственных целей в Сирии, отмечается в совместном заявлении российского и сирийского штабов.

«Цель, которую преследуют США, очевидна — продолжить снабжение подконтрольных им боевиков за счёт гуманитарной помощи ООН», — говорится в заявлении военных.

В Минобороны России неоднократно обращали внимание на тот факт, что значительная часть продуктов из гумпомощи ООН для лагеря беженцев «Эр-Рукбан» попадает в руки боевиков.

Кроме того, в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии говорится, что Вашингтон спекулирует также и на сложной эпидемиологической ситуации на северо-востоке Сирии. В Москве и Дамаске «удивлены и насторожены» тем фактом, что в эти манипуляции оказалась вовлечена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая заявила о необходимости восстановить трансграничные поставки гумпомощи, в том числе через переход «Аль-Ярубия». Согласно отчёту ВОЗ, эта мера необходима для противодействия распространению COVID-19.

«При этом через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств. Учитывая данные обстоятельства, создаётся впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности», — отмечается в российско-сирийском заявлении.

В штабах также указали на то, что переход «Аль-Ярубия» находится на сирийско-иракской границе вблизи захваченных американцами нефтяных месторождений.

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Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с RT пояснил, что изначально при создании ВОЗ преследовались «благородные, светлые и гуманистические цели». Организация должна была координировать усилия стран в борьбе со всемирными угрозами здоровью людей.

«А сегодня мы наблюдаем, как ВОЗ становится политическим инструментом и даже некой политической структурой, которая готова диктовать и транслировать указания странам и политически оценивать их действия, в контексте той же пандемии коронавируса», — отметил политолог.

Он напомнил, что ещё недавно Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не справилась со своей задачей, так как не смогла вовремя предупредить мировое сообщество о реальной угрозе коронавирусной инфекции. После этого США приняли решение о приостановке финансирования организации.

«Но очень быстро была свёрнута вся критика со стороны американского руководства, как только ВОЗ в качестве политического инструмента начала вмешиваться в процессы в разных странах мира», — подчеркнул Мартынов.

Ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии уже сообщали, что США намерены воспользоваться ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и планируют передачу грузов боевикам под видом гумпомощи. С этой целью Вашингтон оказывал давление на ООН. При этом в России и Сирии отмечают, что на самом деле гуманитарный кризис в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» является «следствием незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США».

Об этом свидетельствуют и заявления самих беженцев, которым удалось сбежать из лагеря. Так, Мхаммад Массаада рассказал РИА Новости, что в лагере «нет ни еды, ни воды, ни электричества — ничего, проблемы с медициной», люди вынуждены платить за всё, даже за техническую воду. По его словам, американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь, поэтому Мхаммад решился на побег.