В ООН напомнили о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии

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В ООН напомнили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия. Как отметил сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН Дэвид Свонсон, семьи проживают в палатках и подвергаются «воздействию суровых погодных условий».
В ООН напомнили о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
  • Reuters

«Количество топлива ограниченно, семьи часто прибегают к сжиганию небезопасных материалов, например, мусора, чтобы получить тепло. Уровень нехватки продовольствия высок, медицинские услуги обеспечиваются недостаточно», — сказал он РИА Новости.

Свонсон отметил, что у жителей лагеря ещё есть доступ к поставкам воды, который обеспечивает ООН, однако доступ к медицинской клинике на иорданской стороне границы был закрыт в марте из-за закрытия границ и мер, введённых Иорданией из-за коронавирусной инфекции.

К настоящему времени в лагере не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, подчеркнул он.

В октябре 2019 года директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека в лагере «Эр-Рукбан».

Как заявили в межведомственных координационных штабах России и Сирии в марте 2020 года, Соединённые Штаты на фоне ситуации с COVID-19 планируют под видом гумпомощи «Эр-Рукбану» передать грузы боевикам.

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