«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Разработка блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram прекращена. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, причиной стало решение суда США, который запретил передавать токены изначальным покупателям. При этом предприниматель утверждает, что постановление американского суда распространяется на весь мир, тем самым лишая другие государства права решать, «что хорошо, а что плохо для их граждан». Дуров подчеркнул, что Вашингтон контролирует мировую финансовую систему, поэтому весь остальной мир зависит от Соединённых Штатов в этой сфере.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которым велась работа последние два с половиной года. Это решение было принято в связи с тем, что суд США признал Gram ценными бумагами и запретил её передачу первоначальным покупателям.

«Представьте, что несколько человек объединили свои средства, чтобы построить золотодобывающую шахту, а затем разделить добытое там золото. А потом приходит судья и говорит: «Много людей инвестировало в золотодобывающую шахту, поскольку они хотели получить выгоду. Они не хотели оставлять себе это золото, они хотели его продать другим людям. И поэтому вам не разрешено отдавать им золото», — объяснил Дуров сложившуюся ситуацию.

Более того, по словам основателя Telegram, американский суд запретил продавать криптовалюту не только на территории США, но и по всему миру, поскольку в противном случае граждане США могут найти способ получить к ней доступ. Как считает Дуров, такое решение означает, что у других государств нет права решать, что хорошо, а что плохо для их граждан.

«Если бы США решили запретить кофе и закрыть кофейни в Италии, потому что там могут оказаться какие-нибудь американцы, сомневаемся, что кто-нибудь бы согласился. Но, несмотря на это, мы приняли решение не продолжать разработку TON. К сожалению, американский суд прав в одном: хотя мы, люди за пределами США, можем голосовать за своих президентов и выбирать парламенты, но мы всё ещё зависим от Штатов в части финансов и технологий (к счастью, не кофе)», — написал он в своём Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что США имеют контроль над долларом, мировой финансовой системой, над технологическими гигантами Apple и Google, в результате чего могут заблокировать любые банковские счета или удалить неугодные приложения из App Store и Google Play.

«К сожалению, мы, 96% населения остального мира, зависим от решений тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США», — заметил он.

При этом, по его словам, в будущем такое положение дел может измениться, но в данный момент мир находится в порочном круге: «Нельзя сделать чересчур централизованный мир более сбалансированным как раз из-за того, что он настолько централизован».

Основатель Telegram также призвал людей быть бдительными и не вкладывать деньги или передавать личные данные тем, кто использует его имя, бренд Telegram или же TON для продвижения каких-либо инициатив.

«Активное участие Telegram в разработке TON окончено... Никто из нынешних или прошлых членов команды не вовлечён ни в один из этих проектов. И хотя сети на базе технологии, созданной для TON, могут появляться, мы не будем иметь к ним отношения и вряд ли как-то их поддержим», — констатировал Дуров.

Здание Верховного суда США

Reuters

© Joshua Roberts

Первая информация о блокчейн-платформе TON появилась в начале 2018 года. Telegram отчитался о привлечении около $1,7 млрд. Согласно изначальным планам, проект должен был быть запущен до 31 октября 2019 года. Однако незадолго до запуска комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

В ходе судебных разбирательств криптовалюта Gram была признана ценной бумагой, а её передача покупателям была запрещена. На этом фоне запуск блокчейн-платформы был перенесён на неопределённый срок. При этом в СМИ появились сообщения о том, что Дуров предложил инвесторам TON вернуть 72% вложенных средств в связи с отсрочкой проекта или же получить 110% от инвестиций в конце апреля 2021 года.

Также по теме Новый код Дурова: экс-партнёр создателя «ВКонтакте» — о выпуске Telegram собственной криптовалюты Бывший партнёр братьев Дуровых по работе над соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером Telegram Антон Розенберг в интервью RT рассказал о...

Заметим, что бывший партнёр братьев Дуровых по работе над соцсетью «ВКонтакте» и мессенджером Telegram Антон Розенберг в интервью RT в январе 2018 года указывал, что вложения в криптовалюты, в том числе Gram, — дело рискованное, поскольку это активы с высокой волатильностью. Говоря о блокчейн-платформе TON, он также подчёркивал, что «ни одно из государств не захочет видеть конкурента своему центробанку».

Между тем Павел Дуров ранее уже критиковал США. В частности, он привёл семь причин, по которым, по его мнению, предпринимателям в сфере IT не стоит переезжать в Кремниевую долину: жёсткое полицейское государство, недоступность здравоохранения, ограниченность культурной жизни, посредственное среднее образование, высокие налоги, дороговизна разработки и слабые перспективы рынка в XXI веке.

По его словам, Соединённые Штаты Америки «не являются лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса».

«Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка всё ещё способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешёвыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня сродни покупке актива на пике стоимости», — констатировал основатель Telegram.