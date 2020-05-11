«Не услышали, кто всё-таки победил нацизм»: как в России отреагировали на слова Климкина о Дне Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом. Как отметил в Совфеде, в условиях насаждения крайнего национализма на Украине эти слова звучат особенно кощунственно. При этом в Госдуме добавили, что экс-глава украинского внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил свой статус скандалиста и «человека с подмоченной политической репутацией».

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом. Он также призвал «не поддаваться на московские провокации с историей» и выиграть «историческую войну» у России.

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник... Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — заявил Климкин.

Экс-глава МИД Украины также сказал, что европейская и украинская традиция «воспринимает войну такой, какая она была», и основана на принципе «никогда снова».

Как отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, быший глава украинского МИД Павел Климкин является идеологом распространения идей крайнего национализма на Украине.

«Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне — это реабилитация пособника Гитлера палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей. И к этому Павел Климкин, будучи долгое время министром иностранных дел Украины, одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку. Так что в его устах высокие слова про то, чтобы «никогда снова», не просто двусмысленны. Они — кощунственны», — написал сенатор в Facebook.

Он подчеркнул, что День Победы всегда будут отмечать, как россияне, так и украинцы.

«Чтобы подобное действительно никогда не повторилось. Правда, Климкин и иже с ним не имеют к этому Великому празднику никакого отношения», — добавил Клинцевич.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT добавил, что позицию Климкина на Украине разделяет та часть населения, которая по-прежнему поддерживает бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Я думаю, что придёт время, образуется какая-то сила, которая будет противодействовать таким личностям, как Климкин. Его немногие слушают, а те, кто слушают, не очень считаются с его точкой зрения», — заявил парламентарий, подчеркнув, что с политической точки зрения Климкин на сегодня — «нулевая фигура».

В то же время депутат Госдумы Руслан Бальбек заметил, что подобные заявления являются попыткой экс-главы МИД Украины привлечь к себе внимание.

«Кстати, мы так и не услышали от экс-министра иностранных дел Украины, кто же всё-таки победил нацизм. И уверен, что, задав ему этот вопрос, внятного ответа не получим... Думаю, что своим заявлением он ещё раз подтвердил репутацию скандалиста», — сказал собеседник RT.

По его мнению, Климкин представляет «не государство, а лишь самого себя, человека с подмоченной политической репутацией».

6 мая украинский институт национальной памяти опубликовал видеозапись, на которой глава учреждения Антон Дробович сравнил Россию с немецко-фашистскими захватчиками. По его мнению, Киев в данный момент воюет с «агрессором», который посягает на украинскую территорию, угрожает миру в Европе и пытается разрушить международную систему безопасности.

«Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю», — сказал он.

Кроме того, глава института нацпамяти заявил, что в годы Великой Отечественной войны украинцы «были вынуждены» воевать за «чужие интересы», а иногда и против друг друга.

Позднее Дробович также допустил, что на Украине будет отменён выходной день в 9 мая.

7 мая в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована совместная статья глав МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Авторы материала, в частности, заявили, что СССР якобы «использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет», а также якобы присвоил себе общие подвиги миллионов солдат стран-союзников по антигитлеровской коалиции.

«Сейчас мы видим новые попытки разделить Европу на секретные сферы интересов и бессовестно использовать силу, чтобы попытаться аннексировать территории суверенной нации», — говорится в заявлении Дмитрия Кулебы, Линаса Линкявичуса, Эдгарса Ринкевича и Урмаса Рейнсалу.