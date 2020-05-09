На Украине завели четыре дела из-за нарушений в День Победы

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Правоохранительные органы Украины возбудили четыре уголовных дела из-за нарушений во время мероприятий в честь Дня Победы.
На Украине завели четыре дела из-за нарушений в День Победы
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба украинской Национальной полиции.

В полиции заявили, что всего на Украине прошло 495 мероприятий, в которых поучаствовали почти 9 тыс. человек.

«В органы полиции поступило 93 сообщения о возможных нарушениях. По результатам их обработки открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов», — указано в сообщении. 

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