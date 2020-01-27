Угроза дискриминации: российская делегация уйдёт из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
- РИА Новости
- © Доминик Бутен
Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае, если та ограничит её полномочия. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уйдём», — приводит его слова РИА Новости.
Так Толстой прокомментировал инициативу нескольких депутатов ПАСЕ оспорить полномочия российской делегации.
«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — сказал представитель Литвы Эмануэлис Зингерис.
В общей сложности это предложение поддержали не менее 30 парламентариев из пяти стран. Об этом говорится на сайте ПАСЕ. Согласно регламенту ассамблеи, этого достаточно, чтобы оспорить полномочия.
В течение суток комитет по мониторингу должен будет подготовить доклад и проект резолюции с ограничением прав российских делегатов. При этом представители РФ к голосованию допущены не будут.
Член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что большинство депутатов ПАСЕ примут сторону РФ.
«Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится всё более интересно, а работа российской делегации всё более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но мы будем работать», — цитирует его РИА Новости.
- Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
- РИА Новости
- © Доминик Бутен
«Нужно надеяться на здравый смысл»
В том случае, если Россия будет вынуждена вновь уйти из ПАСЕ, она больше не вернётся к участию в заседаниях, предупредил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Если Россия снова уйдёт из ПАСЕ, больше она туда уже не вернётся. И тогда ПАСЕ, мягко говоря, прекратит своё существование в своём нынешнем виде. Потому что без России ПАСЕ как международная площадка становится совершенно неинтересной. Поэтому нужно надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, что они не пойдут на поводу у литовцев, которые известны своей жёсткой русофобией», — сказал он в беседе с RT.
Россия вернулась к работе в ПАСЕ в июне 2019 года. Это стало возможным после изменения регламента организации — Москва требовала, чтобы право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и её органах были неоспоримы.
В 2014 году российская делегация была лишена этих полномочий. Это решение было принято в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма и РФ. Так как полномочия не были возвращены, с 2016 года Россия прекратила участвовать в заседаниях и сократила взносы в бюджет организации.
Однако некоторые страны резко раскритиковали возвращение российских парламентариев. Так, в начале октября Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия создали неформальный блок «Балтик плюс», задачей которого стало противодействие России в ПАСЕ.
«Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала глава украинской делегации Елизавета Ясько в своём Facebook.
Таким образом можно говорить, что в организации осуществляется попытка вернуться к тому состоянию, которое было до июня прошлого года, констатировал Джабаров.
«Они пытаются вернуть то, от чего ПАСЕ уходила, опять оспорить полномочия российской делегации. Они хотят опять лишить её права голоса и права принятия решений», — подчеркнул он.
По мнению профессора РУДН, политолога Юрия Почты, лишение российской делегации полномочий навредит и самой ПАСЕ.
«Роль России в международных отношениях заметно усиливается. Без России не решаются серьёзные международные проблемы. Россия — это сторона, занимающая достаточно сдержанную позицию, неагрессивная, непроводящая империалистическую политику. Место России очень важно, поэтому такие попытки политиков нелепы и безрассудны», — отметил он в беседе с RT.
Эксперт убеждён, что эта инициатива «уничтожает саму идею существованию и Совета Европы и ПАСЕ как мест, где встречаются представители законодательных собраний европейских государств, которые занимаются проблемами демократии, защитой прав человека».