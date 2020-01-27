В Совфеде оценили попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал попытку депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорить полномочия делегации России в консультативном органе.
В Совфеде оценили попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ
  • Reuters

«Они пытаются вернуть то, от чего ПАСЕ уходила, опять оспорить полномочия российской делегации. Они хотят опять лишить её права голоса и права принятия решений», — считает Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что депутаты ПАСЕ не поддержат это предложение.

«Все помнят, чем это закончилось в прошлый раз... Если Россия снова уйдёт из ПАСЕ, больше она туда уже не вернётся. И тогда ПАСЕ, мягко говоря, прекратит своё существование в своём нынешнем виде. Потому что без России ПАСЕ как международная площадка становится совершенно неинтересной. Поэтому нужно надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, что они не пойдут на поводу у литовцев, которые известны своей жёсткой русофобией», — добавил он.

Ранее литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис поставил «под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям». 

Не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций поддержали это предложение.

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