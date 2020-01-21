Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной. Об этом она сказала в интервью «Радио НВ».

По её мнению, Украина должна разговаривать с Россией «только в рамках международного права».

«Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию», — заявила она.

Ясько добавила, что это не означает дружбы и что нельзя забывать, «кто агрессор».

16 января Верховная рада Украины проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ, которая не была согласна с возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации.