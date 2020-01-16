Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ

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Депутаты Верховной рады приняли постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.
Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ
  • Reuters

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 347 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ, которая была не согласна с возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным

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