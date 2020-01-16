Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ
- Reuters
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что соответствующее решение поддержали 347 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в ПАСЕ.
В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ, которая была не согласна с возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным.