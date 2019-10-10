Зеленский назвал правильным решение Киева не участвовать в заседаниях ПАСЕ
- Reuters
Об этом он сказал во время пресс-марафона, трансляцию которого ведёт телеканал «112 Украина».
«Я думаю, что они правильно сделали. У меня такое отношение», — сказал он.
По его словам, в настоящее время формируется другой состав украинской делегации в ПАСЕ. Он добавил, что вопрос участия новой делегации в сессии будет обсуждаться.
Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации.