Зеленский назвал правильным решение Киева не участвовать в заседаниях ПАСЕ

Украинский президент Владимир Зеленский назвал правильным решение представителей делегации Украины не принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, трансляцию которого ведёт телеканал «112 Украина».

«Я думаю, что они правильно сделали. У меня такое отношение», — сказал он.

По его словам, в настоящее время формируется другой состав украинской делегации в ПАСЕ. Он добавил, что вопрос участия новой делегации в сессии будет обсуждаться.

Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации.