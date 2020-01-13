Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
- Reuters
«На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе ПАСЕ», — написал парламентарий в Facebook.
По его данным, комитет Рады по иностранным делам рассмотрит эту инициативу в понедельник, 13 января.
26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.
В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ, несогласная с возвращением России в ассамблею, официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным.