В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
- Reuters
«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — заявил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.
Не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций поддержали это предложение. В связи с этим, согласно восьмому правилу регламента ассамблеи, этот вопрос был передан в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому предложению.
26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.
Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.