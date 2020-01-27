В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
  • Reuters

«От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации по веским основаниям», — заявил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций поддержали это предложение. В связи с этим, согласно восьмому правилу регламента ассамблеи, этот вопрос был передан в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому предложению.

26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Как отмечали в МИД России, резолюция ассамблеи о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.

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