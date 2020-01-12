Своими силами: министр обороны Британии призвал снизить зависимость от военной помощи США

Глава британского Минобороны Бен Уоллес не исключил, что Соединённые Штаты могут отойти от «лидирующих позиций в мире», заявив, что при таком развитии событий «пострадает весь мир». Он также констатировал существование зависимости от Вашингтона по ряду оборонных вопросов и предположил, что Великобритания не всегда будет частью коалиции США. Поэтому, уверен Уоллес, Лондону стоит диверсифицировать свои военные ресурсы и закупить новую технику, которая позволит в будущем не полагаться на американские силы и средства. Эксперты отмечают, что подобная риторика направлена прежде всего на британских законодателей и может быть обусловлена попытками выбить дополнительные средства на оборону.

Великобритании стоит начать укреплять собственные Вооружённые силы на фоне возможного отказа Соединённых Штатов от своего «лидерства во всём мире». Такое мнение выразил глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в интервью газете The Sunday Times.

«Если США уйдут со своих лидирующих позиций в мире, то пострадает весь мир, и мы в том числе. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее», — отметил Уоллес.

Министр признался, что перспектива существенного сворачивания Вашингтоном своей деятельности на международной арене, фигурально выражаясь, «не даёт ему спать по ночам». Он упомянул, что в 2019 году США приняли решение вывести войска из Сирии, а буквально на днях Дональд Трамп призвал НАТО прилагать больше усилий на Ближнем Востоке.

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Об этом Трамп заявил 8 января в своём обращении, посвящённом атакам Ирана на американские военные базы в Ираке. Таким образом Тегеран ответил на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате операции американских военных.

В связи с этим Уоллес констатировал, что Великобритания сильно зависит от американской поддержки с воздуха и средств разведки. Министр заключил, что Лондону следует «диверсифицировать собственные ресурсы» и приобрести новую технику, которая позволит снизить зависимость и в будущем не полагаться на американские силы и средства.

«Предположения 2010 года о том, что мы всегда будем частью коалиции США, не соответствуют действительности», — отметил глава Минобороны.

Как полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, заявления об излишней зависимости Лондона от военных ресурсов Вашингтона можно связать с вопросами финансирования отдельных оборонных направлений.

«Это, в общем-то, обычная риторика, связанная с необходимостью увеличить ассигнования на соответствующие военные программы. Такой алармизм в этом смысле очень хорошо работает. Такие заявления делаются, чтобы повлиять на законодателей», — считает эксперт.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

AFP

© ISABEL INFANTES

Вместе с тем The Times отмечает, что высказывания Уоллеса прозвучали на фоне опасений, что Дональд Трамп будет и дальше усиливать изоляционистскую внешнюю политику США.

Комментируя это обстоятельство, политолог Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, согласился с тезисом о преобладающих в Белом доме настроениях.

«Основания говорить о том, что американская политика становится более изоляционистской, есть. Здесь вопрос немного в другом. Американская политика направлена на то, чтобы Америка, прежде всего, достигла выгоды», — сказал собеседник RT.

«Все остальные здесь на вторых ролях, в том числе и Великобритания, которая является одним из главных союзников Вашингтона», — отметил эксперт.

Однако, как считает Брутер, это не помешает США уделять ограниченное внимание британским интересам, и Лондон, в свою очередь, может высказывать недовольство по этому поводу. Эксперт допустил, что ситуация может измениться, если в Белом доме в результате предстоящих президентских выборов сменится руководство.

«Пока же всё будет так, как есть. Но при этом у Великобритании не будет особых проблем в отношениях с Вашингтоном, если она будет согласна, что все решения принимают Соединённые Штаты», — заключил эксперт.

Трамп и Джонсон

Отметим, что фигура Трампа считается неоднозначной в британских политических кругах. В ноябре американский президент оказался в центре скандала, когда положительно высказался о действующем премьере-консерваторе Борисе Джонсоне в свете близившихся досрочных парламентских выборов.

Также по теме Союзное «вмешательство»: как в Британии отреагировали на совет Трампа голосовать за консерваторов Лейборист Джереми Корбин обвинил президента США во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Соединённом Королевстве....

При этом победу лейбористов во главе с Джереми Корбином Трамп назвал «очень плохим сценарием для Великобритании». После этого Корбин обвинил главу Белого дома во вмешательстве в британские выборы с целью «обеспечить избрание своего друга Бориса Джонсона».

В начале декабря британские СМИ выражали мнение, что сам Джонсон постарается держаться на дистанции от Трампа в преддверии парламентских выборов. В начале декабря в Лондоне проходил саммит НАТО и ряд изданий выразили мнение, что Джонсон постарается не появляться на публике рядом с Трампом, чтобы не навредить Консервативной партии.

Как писала The Times, несмотря на поддержку британского премьера Трампом в прошлом, тори опасались новых высказываний американского президента незадолго до выборов. Двусторонняя встреча британского премьера и главы Белого дома всё же состоялась и Трамп отозвался о ней положительно, отметив, что они обсудили «множество вопросов, в том числе НАТО и торговлю».

Консерваторы уверенно выиграли прошедшие 12 декабря парламентские выборы, после которых продолжили реализацию программы брексита. Кроме того, стоит отметить, что Борис Джонсон стал одним из западных лидеров, которые безоговорочно поддержали убийство американскими войсками генерала Сулеймани.

Подтвердил эту позицию и Бен Уоллес, который в упомянутом интервью, однако, выразил недовольство тем, что Вашингтон заранее не уведомил Лондон о готовящейся операции.