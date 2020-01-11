«Демонизация Ирана»: как Запад обвиняет Тегеран в причастности к крушению украинского Boeing 737

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Киев считает, что имеющейся информации о крушении Boeing 737 недостаточно для выводов о ракетном ударе или теракте. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Однако ряд американских и британских медиа, опираясь на информацию анонимных источников, утверждают, что Иран якобы сбил самолёт с помощью ракеты «российского производства», хотя ранее эти же издания сообщали, что наиболее вероятная причина катастрофы — техническая неисправность лайнера. Аналитики полагают, что подобные сведения распространяются, чтобы «демонизировать Тегеран» и оправдать удар США по иранскому военачальнику Касему Сулеймани.
«Демонизация Ирана»: как Запад обвиняет Тегеран в причастности к крушению украинского Boeing 737
  • На месте крушения самолёта Boeing 737 МАУ
  • © Akbar TAVAKOLI/IRNA; IRAN PRESS / AFP

МИД Украины считает, что имеющейся информации недостаточно для того, чтобы делать выводы причинах крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. Об этом заявил глава ведомства Вадим Пристайко.

«Если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы не только привлечем к ответственности всех виноватых, но и к компенсации. Но на сегодняшний момент об этом рано говорить, — сказал он. — На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований говорить о том, что на обломках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт».

Со схожим заявлением выступил и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полёта ракеты, нюансы по управлению комплексом и так далее. Все вопросы сейчас прорабатываются», — приводит его слова пресс-служба СБУ.

Напомним, утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение. На борту рейса PS752 находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Комиссия Организации гражданской авиации Ирана распространила предварительное заключение, в котором говорится, что самолёт загорелся до столкновения с землёй — это подтверждают свидетельства очевидцев — и потерпел крушение когда пытался в вернуться в аэропорт Тегерана.

Иранское новостное агентство сообщило, что Тегеран обнародует причину крушения самолёта в субботу 11 января. 

Поначалу западные СМИ также тиражировали версию с предварительным заключением о том, что самолёт потерпел крушение из-за технической неисправности.

  • © The New York Times

«Вокруг крушения украинского самолёта в Иране много теорий, но мало ясности», — материал с таким заголовком опубликовала газета The New York Times.

Однако через пару дней после катастрофы ведущие американские и британские издания, телеканалы и информационные агентства начали обвинять Иран в причастности к крушению лайнера.

Расследования соцсетей

Вечером 8 января основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс заявил о намерении проверить версию о том, что Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» якобы был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Тор» (SA-15  в классификации НАТО).

Об этом Хиггинс написал после того, как в соцсетях начали распространять фотографию, якобы сделанную на месте катастрофы. Утверждалось, что на снимке запечатлена боевая часть ракеты, выпущенной из комплекса «Тор».

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета [в воздушном пространстве] и расстояние до него от иранских военных баз и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор». Это не зависит от проверки подлинности изображения», — написал Хиггинс.

Стоит отметить, что вскоре фотография и распространивший её Twitter-аккаунт были удалены. 

Напомним, что портал Bellingcat получил известность после своего «расследования» крушения самолёта MH-17 в Донбассе, которое также проводилось на основании различных неофициальных материалов из соцсетей.

Несмотря на косвенные доказательства и сомнительную методологию, в качестве итогового вывода в расследовании было представлено утверждение о том, что к крушению самолёта якобы причастна Россия.

Отсутствие какого-либо официального статуса расследования или военно-технического опыта у Хиггинса не помешало западным СМИ неоднократно ссылаться на его результаты в своих материалах, в которых Россия фигурировала как безоговорочный виновник катастрофы MH-17.

Обвинительная стратегия

В то время, как в соцсетях тиражировались различные фотографии и видеозаписи, якобы доказывающие, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой, западные СМИ резко отказались от технической неисправности воздушного судна как возможной причины катастрофы в пользу версии о причастности к этому инциденту Ирана.

Так, телеканал ABC, американское информационное агентство Associated Press и газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США, заявили, что существует«высокая вероятность» того, что самолёт был сбит иранской стороной.

  • © ABC

«Американское должностное лицо: «с большой долей вероятности» украинский самолёт сбил Иран», — сообщил ABC. 

The New York Times, которая поначалу писала о технической неисправности самолёта и большом количестве версий, вскоре также выпустила статью, в которой возложила вину на Иран, опираясь на заявления западных официальных лиц.

  • © The New York Times

«Ссылаясь на первые доказательства, официальные лица заявляют, что украинский самолёт был случайно сбит иранской ракетой», — написала газета. 

  • © CNN

CNN, в свою очередь, и вовсе подчеркнул что самолёт был сбит «двумя ракетами российского производства».

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К обвинениям вскоре присоединился и президент США Дональд Трамп, который в ходе брифинга для прессы, транслировавшегося по каналу C-Span, заявил, что у него «есть свои подозрения» на этот счёт.

«У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал Трамп.

По его словам, воздушное судно летело в «довольно трудном регионе». При этом, по словам президента США, «некоторые говорят», что причиной авиакатастрофы стала «техническая неисправность» лайнера.

«Я лично не думаю, что это даже (нужно. — RT) рассматривать», — сказал он. 

Вскоре после заявления Трампа, премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально обвинил Иран в причастности к катастрофе.

«Мы располагаем данными из множества источников, в том числе союзнических и наших собственных, и эта информация свидетельствует о том, что самолёт был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух», — заявил Трюдо.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг любые предположения о том, что самолёт был сбит, и сказал, что это «с научной точки зрения невозможно». Он подчеркнул, что иранские ракеты не способны подниматься на такую высоту.

«Подтверждение легитимности удара»

Обстоятельства трагического инцидента и обвинительная кампания, запущенная рядом западных СМИ, указывает на то, что всё это — информационная атака против Ирана, считают эксперты.

«Информационные агентства, которые первыми публиковали подобные материалы, ссылаются на некие источники в администрации президента США, Пентагоне и разведсообществе. Доказательств причастности Ирана к этой катастрофе нет и не будет», — подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Асафов.

По его мнению, эта кампания — тот ответ на ракетные удары по американским базам, который США «могут себе позволить в предвыборном году».

«Это лишь первый шаг, в ближайшее время их будут десятки. Неизвестно, как на это ответит Иран. Тегеран пригласил специалистов из Боинга присоединиться к расследованию действительных причин. Это хороший ход, но на фоне создания медийного мифа у него нет перспектив. Стоит ждать дальнейшей информационной, политической, дипломатической и экономической эскалации. Возможно, будут и военные действия, которые будут предпринимать ряд группировок, с которыми США имеют плотные взаимоотношения», — предположил эксперт.

С точки зрения аналитиков, американские СМИ будут и дальше распространять подобные версии крушения Boeing 737, чтобы в определённой степени отвлечь мировое сообщество от того, как развивался конфликт между Ираном и США.

«Сейчас наблюдается высокая активность информационных агентств, поскольку США выгодно, чтобы в катастрофе оказались виноваты иранцы. Таким образом они продемонстрируют, что Трамп правильно сделал, что ликвидировал иранского военачальника  Касема Сулеймани», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Асафов. Он считает, что вся эта политика западных разведок и СМИ, действующих заодно и по указанию Вашингтона, направлена на легитимизацию действий США по ликвидации иранского военачальника.

«Трамп объяснял ликвидацию Сулеймани ответом на враждебные действия Ирана, в том числе последующие удары по военным базам... Демонизация Ирана, Сулеймани и всех возможных союзников Ирана — это основная задача этой кампании», — заключил политолог.

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