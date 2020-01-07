Конец политического кризиса: Педро Санчес избран премьер-министром Испании

Конгресс депутатов парламента Испании утвердил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра. Это решение положило конец политическому кризису, который продолжался с весны 2019 года. Тогда прошли парламентские выборы, на которых ни одна партия не смогла получить больше половины депутатских мандатов, а также сформировать коалиционный кабмин. Сейчас победу Санчесу принёс союз с левой партией «Подемос», представители которой займут ряд министерских позиций. По мнению экспертов, «Подемос» будет направлять правительство в сторону проведения социальных реформ, а также урегулирования каталонского вопроса.

Во вторник, 7 января, нижняя палата парламента Испании в ходе второго голосования избрала премьер-министра. Им стал генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес. Это событие положило конец политическому кризису, который начался 28 апреля. В тот день прошли выборы, по результатам которых ни одной партии не удалось получить большинство в парламенте. Политические силы так и не смогли сформировать кабинет министров.

«За последние четыре года у нас было правительство с полными полномочиями в течение полутора лет. Неприемлемо, чтобы подобное повторялось в будущем. Надо искать механизмы, чтобы такое не повторялось. Я и моя фракция обещаем искать формулы», — сказал Санчес.

В воскресенье, 5 января, состоялся первый раунд голосования, в рамках которого претенденту на должность премьера нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Тогда Санчесу сделать этого не удалось, его поддержали всего 166 парламентариев.

Однако во время второго тура, где достаточно было заручиться поддержкой простого большинства, генсек ИСРП одержал победу с перевесом в два голоса — за него проголосовали 167 человек, 165 — против, ещё 18 воздержались.

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Избрания на пост премьер-министра Санчесу удалось добиться во многом за счёт соглашения с левой партией «Подемос». Кроме того, поддержку генсеку ИСРП оказали представители ряда ряда небольших партий, выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков. В этой связи Санчеса раскритиковал Пабло Касадо — лидер правой Народной партии, которая имеет 89 мест в парламенте.

«В нашей стране было два врага — террористы и путчисты. Нельзя держать испанцев в заложниках, чтобы гарантировать голоса для утверждения. Вы заключили соглашения с ультралевыми, сторонниками независимости и батасунцами («Батасуна» — партия, запрещённая в Испании после того, как была установлена её связь с террористической группировкой ЭТА. — RT), сейчас они ваши соратники, при этом вы не даёте объяснений испанцам», — подчеркнул он.

Таким образом, впервые в современной истории Испании будет сформировано коалиционное правительство. Его возглавит социалист Санчес, пост вице-председателя кабмина получит лидер «Подемос» Пабло Иглесиас, а его однопартийцы займут несколько министерских постов.

Reuters

«Санчес «одолжился» у сепаратистов»

Как отмечает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин, на курс коалиционного правительства, сформированного социалистом Педро Санчесом, будет влиять партия «Подемос».

«Это будет тот же самый курс, который Санчес проводил, будучи председателем правительства в течение более чем года, только с небольшой корректировкой, теперь уже со стороны более левых, чем его политическая партия, сил — со стороны «Подемос», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, партия «Подемос» будет направлять курс кабмина в сторону социальных реформ и перераспределения бюджета в пользу наименее имущих слоёв населения.

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«Будет более демократическое направление в политике. Чем важна эта партия? Тем, что они могут стать модераторами, посредниками в каком-то урегулировании каталонского вопроса. Каталония может рассчитывать именно на партию «Подемос». Благодаря тому, что левые республиканцы в Каталонии воздержались в вопросе голосования, теперь понятно, что Санчес «одолжил» у сепаратистов необходимые голоса, чтобы со второй попытки пройти и стать председателем правительства в обмен на то, что он садится за стол переговоров и начинает решать вопрос», — констатировал Чичин.

Напомним, в октябре 2019 года в Каталонии прошли ряд протестных акций в связи с тем, что Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам и штрафам 12 бывших чиновников и общественных деятелей, признанных виновными в причастности к организации референдума о независимости 2017 года.

В свою очередь, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов считает, что политика коалиционного правительства не будет сильно отличаться от той, которую проводил Санчес, будучи в статусе исполняющего обязанности.

«Прежде всего — стремление сохранить целостность государства и обуздать сепаратистские настроения, которые сейчас наблюдаются в Испании, в частности в Каталонии, не говоря уже о других провинциях, в частности Басконии. Во-вторых, это продолжение курса на евроинтеграцию, стремление вписать Испанию в новый переформатированный после брексита Евросоюз. Эти серьёзные и важные задачи будут сложными для нового кабинета, но тем не менее эти задачи остаются, они долгосрочные», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.