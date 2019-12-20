Тактическое отступление: как обещания Байдена вернуть войска из Афганистана могут повлиять на президентскую гонку

Потенциальный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден заявил, что намерен сразу же после своей победы начать вывод американского контингента из Афганистана. По словам Байдена, он настаивал на этом, ещё будучи вице-президентом. Теперь политик предлагает оставить в исламской республике только небольшие подразделения сил специального назначения. Другие представители Демпартии также заявляют о своей готовности вернуть военных домой. По словам экспертов, политики закрывают глаза на неудачный опыт предыдущих администраций Белого дома и смело раздают обещания. Но миротворческая повестка уже изрядно надоела американским избирателям, считают аналитики.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае своей победы на президентских выборах первым делом намерен добиться возвращения американских войск из Афганистана. Кроме того, по словам кандидата в президенты США, он «вступил бы в переговоры с талибами», оставив в центральноазиатской стране лишь небольшой контингент сил специального назначения «для противодействия потенциальным угрозам» на тот случай, если Соединённым Штатам не удастся прийти к «достаточно приемлемому соглашению по борьбе с терроризмом».

«Я с самого начала выступал за то, чтобы в основе нашей политики (в отношении Афганистана. — RT) была борьба с терроризмом при весьма ограниченном военном присутствии, которое сводилось бы к размещению сил специального назначения для реагирования на потенциальные угрозы для США, исходящие из Афганистана», — заявил Байден, говоря о временах своей работы в администрации Барака Обамы.

Джо Байден.

Reuters

© Mike Blake

«Такой позиции я придерживался с самого начала, чем, видимо, и не устраивал министра Гейтса (экс-глава Минобороны США Роберт Гейтс. — RT) и других представителей Пентагона», — добавил политик, выступая на теледебатах претендентов на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих в следующем году президентских выборах.

«Составить благоприятную картину»

О своей позиции по афганской проблематике Байден сообщил в ходе дебатов, отвечая на вопрос ведущей о недавней публикации The Washington Post ранее засекреченных документов. Из материалов следует, что высокопоставленные чиновники США на протяжении многих лет вводили общество в заблуждение относительно результатов афганской кампании.

Публикация основана на данных офиса генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, которому ранее было поручено исследовать причины неудач американской стороны в Афганистане. The Washington Post удалось получить доступ к этому архиву по решению суда в соответствии с законом о свободе информации.

Издание сравнивает афганскую кампанию США с вьетнамской войной, когда американское руководство также пыталось скрывать от общества реальные причины и последствия втягивания страны в кровопролитный конфликт за рубежом.

Хотя военная кампания в Афганистане началась во времена президентства республиканца Джорджа Буша — младшего, администрация демократа Барака Обамы продолжила искажать информацию о положении дел в регионе, стремясь представить ситуацию в лучшем свете.

Reuters

© Ryan M. Kelly

Как сообщается в материале The Washington Post, источник, обозначенный лишь как «высокопоставленное должностное лицо Совета национальной безопасности», заявил о постоянном давлении со стороны администрации Обамы и Пентагона, которое оказывалось с целью получения статистических данных, указывающих на эффективность увеличения военного контингента, которое продолжалось с 2009 по 2011 год, несмотря на наличие убедительных доказательств обратного.

«Подобрать подходящие показатели не представлялось возможным. Мы пробовали опираться на численность подготовленных войск, уровень насилия, площадь подконтрольных территорий, но ничего из этого не помогало составить благоприятную картину», — заявил источник в ответ на вопросы государственных экспертов.

Свидетельства, опубликованные изданием, говорят о том, что показатели военной кампании США в Афганистане подвергались манипуляциям со стороны властей на протяжении всех лет войны.

Исламские террористы сдаются властям Афганистана.

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При этом публично американские политики заявляли о больших успехах в Афганистане. Звучали и обещания вернуть американских военных из этой страны домой. Такие обещания в своё время были частью предвыборных кампаний как демократа Барака Обамы, так и республиканца Дональда Трампа. Однако ни тому, ни другому политику так и не удалось полностью вывести американские силы из Афганистана.

Летом 2017 года Трамп представил новую стратегию действий США в Афганистане, которая не предусматривала быстрого сокращения американского военного контингента в этой стране. Как признался тогда глава Белого дома, хотя изначально он надеялся решить эту проблему быстро, на практике сделать это оказалось невозможно, поскольку последствия быстрого вывода сил были бы непредсказуемыми. Вакуум, который образовался бы в случае ухода американских военных, быстро заполнился бы террористами из ИГ* и «Аль-Каиды»**, пояснил Трамп.

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По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, в действительности американское руководство не смогло вывести военных из Афганистана, потому что эта страна занимает важное геостратегическое положение и к ней проявляют интерес, помимо Штатов, ещё целый ряд стран, включая КНР, Иран, Россию и Пакистан.

«Поэтому уход американцев из Афганистана был бы воспринят в мире как геостратегическое отступление США, что неприемлемо для американской стороны», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Как напомнил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, в действительности за вывод военных из Афганистана активно выступал вовсе не Байден, а Барак Обама.

«Байден просто спекулирует, инициатива по возвращению военных домой принадлежала вовсе не ему. Вывести контингент из Афганистана был согласен и Пентагон, но сделать это не удалось, поскольку оказалось, что вывод войск может принести больше вреда. В свою очередь, Трамп тоже заявлял, что триллион долларов, который был потрачен на афганскую эпопею, был потрачен зря. Но Штаты боятся уйти из этого региона, потому что тогда вся власть окажется у талибов. И получится, что все усилия американцев были потрачены впустую. Это будет колоссальный провал для США, аналогичный поражению во Вьетнаме», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Миротворческие спекуляции

Однако потенциальных соперников Трампа на предстоящих выборах из числа демократов эти аргументы не смущают — политики продолжают соревноваться в обещаниях относительно вывода войск из Афганистана в случае своей победы.

Например, с таким же заявлением во время дебатов ранее выступила сенатор Элизабет Уоррен, борющаяся за возможность представлять Демократическую партию на предстоящих президентских выборах. Отвечая на вопрос, готова ли она вывести военных из Афганистана, если станет главой Белого дома, Уоррен ответила утвердительно.

«Да. И я объясню, почему. То, что мы сейчас делаем в Афганистане, не способствует безопасности США, не способствует безопасности мира и не способствует безопасности Афганистана. Нам нужно вернуть свои войска домой, а затем существенно изменить подход. Мы не можем поручать военным и дальше решать проблемы, которые военным путём решить невозможно», — подчеркнула сенатор.

Палата представителей конгресса США.

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Схожая позиция по этому вопросу и у соперника Уоррен — сенатора от Демократической партии Берни Сандерса. Однако политик не обещает резкого вывода военных из Афганистана, а считает, что конгресс должен разработать план вывода американских сил из этой страны в координации с союзниками, одновременно продолжая оказывать региону гуманитарную поддержку.

При этом ещё в октябре палата представителей конгресса США, где большинством мест располагает именно Демократическая партия, приняла резолюцию, осуждающую решение Трампа о выводе американских войск из другой «горячей точки» — северных районов Сирии.

Как отмечалось в документе, конгресс «выступает против решения прекратить определённые усилия Соединённых Штатов по предотвращению военной операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии» и «призывает Соединённые Штаты продолжить оказывать поддержку общинам сирийских курдов посредством предоставления гуманитарной помощи, в том числе перемещённым лицам или иным образом пострадавшим от продолжающегося насилия в Сирии».

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Как заявил тогда Джо Байден, решение Трампа вывести военных США из Сирии приведёт лишь к возрождению «Исламского государства». Он назвал решение Белого дома «постыдным».

По мнению Владимира Батюка, сейчас демократам приходится оправдываться за многочисленные провалы администрации Барака Обамы.

«В США развернулась предвыборная кампания, и положение Байдена в связи с обвинениями в коррупции непростое, поэтому ему приходится заниматься спекуляциями на миротворческой тематике. Но у простых американцев уже нет веры в то, что политики-демократы, включая Байдена, действительно начнут сокращать зарубежный контингент. В этом вопросе большего доверия смог добиться Трамп, который, по крайней мере, вывел часть военных из Сирии», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По словам эксперта, отчасти именно усталость от обещаний Демократической партии стала причиной избрания Трампа в 2016 году.

«Однако и республиканцы не желают прямо объяснять населению причины, по которым американский контингент остаётся в Афганистане. Американцам надоели громогласные обещания и двуличная политика, поэтому сегодня обе ведущие партии теряют свою популярность. Политики хотят произвести хорошее впечатление, делая громкие миротворческие заявления, но электорат видит фальшь», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.