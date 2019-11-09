Побочная программа: Помпео назвал достижение стабильности на Украине «проектом» США

По словам госсекретаря Майка Помпео, дело обеспечения мира и стабильности на Украине — это «проект», над которым Соединённые Штаты давно работают и которому привержены. Глава Госдепа также указал на успехи администрации Дональда Трампа в укреплении обороноспособности Киева. Однако ранее президент США замораживал отправку военной помощи Киеву, объясняя своё решение коррупцией на Украине и недостаточными тратами по этой линии стран Европы. Эксперты полагают, что речь не идёт о реальной помощи в урегулировании конфликтов, поскольку Вашингтон лишь продвигает с помощью Украины свои геополитические интересы.

Соединённые Штаты «очень привержены» делу обеспечения мира и стабильности на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео, отвечая на соответствующий вопрос в ходе своего выступления в Германии по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены. Интересно, однако, что, говоря об этой деятельности, он использовал определение «проект».

«Над этим проектом мы работаем давно», — сказал Помпео.

Глава Госдепа добавил, что несколько лет назад, ещё будучи конгрессменом, он «активно ставил вопрос о предоставлении Украине комплексов оборонительного вооружения» на полях одной из Мюнхенских конференций по безопасности.

Однако, по его словам, эта идея не нашла поддержки ни у тогдашнего президента США Барака Обамы, ни у руководства Германии. Госсекретарь добавил, что Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника, неоднократно приходил на помощь Украине.

«На данный момент президент Трамп не единожды, не дважды, а трижды обеспечил украинский народ средствами для самообороны от российской агрессии в Донбассе», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что власти США гордятся работой в этом направлении, и отметил, что в Вашингтоне считают, что в этой деятельности есть смысл для Европы, всего мира и суверенитета Украины.

«Мы предельно ясно доносим свою позицию насчёт вторжения в Крым, произошедшего при предыдущей администрации, а также свой план действий по превращению Украины в процветающую, менее коррумпированную страну, способную идти на сближение с Западом», — заключил Помпео.

Комментируя поддержку Украины со стороны США, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал эту деятельность «ритуальной» и «не имеющей отношения к действительности».

«Вашингтон относится к Киеву как к расходному материалу, который служит американским геополитическим интересам. Сама Украина их при этом совершенно не интересует. Собственно, не случаен тот экономический коллапс, который сопутствует этому «проекту» все пять лет», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что за этот период Украина в определённой мере обезлюдела и потеряла имевшийся промышленный потенциал, так и не став частью производственных цепочек, существующих в Восточной Европе. Такую динамику Брутер связал с «кураторством» Вашингтона над Киевом.

«У США к Украине только один интерес: сдерживание России, и этот интерес они будут реализовывать до конца. Всё остальное их интересует только постольку-поскольку», — заключил эксперт.

«Не хочу отправлять туда деньги»

Американо-украинское взаимодействие ранее оказалось в центре крупного внутриполитическом скандала в США, в рамках которого президенту Дональду Трампу готовят процедуру импичмента.

В конце сентября глава Белого дома заявил, что США намерены задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад». Позднее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни пояснил позицию Трампа и заявил, что президент, в частности, опасается отправлять средства из-за масштабной коррупции на Украине.

«Он (Трамп. — RT) такой: «Послушайте, это же коррумпированная страна. Я не хочу отправлять туда деньги, чтобы их там растрачивали, расходовали и прикарманивали», — процитировал Малвейни Трампа в середине октября.

Слова главы Белого дома о намерении затормозить передачу помощи Украине прозвучали на фоне скандала вокруг публикации его телефонной беседы с Владимиром Зеленским. Ранее ряд американских СМИ сообщали, что Трамп распорядился приостановить выделение военной помощи Украине незадолго до беседы с Зеленским.

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Кроме того, на основании опубликованных в СМИ утечек противники Трампа утверждали, что глава Белого дома якобы дал украинской стороне понять, что предоставление военной помощи будет связано с ходом расследования деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, кандидата в президенты США.

Однако из опубликованной Белым домом стенограммы беседы Трампа и Зеленского следует, что лидеры не затрагивали в диалоге тему военной помощи.

Также по теме «Тратим так много денег»: Трамп назвал условие для предоставления военной помощи Украине Соединённые Штаты будут и впредь задерживать финансирование Киева по военной линии, пока страны Европы «не начнут вносить свой вклад»....

В начале сентября сообщалось, что запланированный объем помощи Украине по линии Пентагона и Госдепа равен почти $400 млн.

Добавим, что США регулярно поставляют Украине различную военную продукцию собственного производства. В частности, весной 2019 года ВСУ получили от Вашингтона два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 и более 30 американских внедорожников HMMWV.

Посольство Украины в США утверждает, до конца года Киев получит от Вашингтона оборудование артиллерийской разведки, средства связи и радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, медицинское оборудование и «летальное вооружение оборонного характера».

Вместе с тем Вашингтон поставляет Украине списанное оборудование. Год назад были обнародованы планы отправить Киеву два патрульных катера класса «Айленд», которые были выпущены в 1988 году и выведены из состава Береговой охраны США в 2017-м. Оба судна прибыли в распоряжение Киева в октябре 2019 года.

В беседе с RT политолог Иван Мезюхо усомнился в том, что в данной ситуации речь может идти о предоставлении безвозмездной военной помощи Украине, поскольку «Вашингтон никогда ничего не делает просто так и бесплатно».

«Если и идёт речь о предоставлении какого-то вооружения украинской стороне, то Киев за него заплатит. США всю новейшую историю зарабатывают на военных конфликтах и не делает необдуманных финансовых вложений в части оказание так называемой помощи», — предположил эксперт.

Он также отметил, что позиция Вашингтона указывает на отсутствие заинтересованности в завершении конфликта на востоке Украины, поскольку, если бы США были заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе, администрация Трампа делала бы реальные шаги в этом направлении.

«Украина воспринимается США как плацдарм для противостояния с Россией и в этом плане не надо обманываться. Нынешняя администрация воспринимает украинское государство так же, как и их предшественники», — подытожил эксперт.