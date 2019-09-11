«Варшава пытается подыгрывать американцам»: США поставят в Польшу 32 истребителя F-35

В США одобрили поставки Польше самолётов F-35. Покупка 32 истребителей обойдётся Варшаве приблизительно в $6,5 млрд. В американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны пояснили, что сделка позволит Польше получить «потенциал для отражения агрессии в регионе». Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что угрозы на востоке Европы надуманы, но США выгодно поддерживать этот миф, чтобы продвигать своё оружие.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше 32 военных самолётов F-35. По оценке Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, сумма сделки составит $6,5 млрд. В агентстве также уточнили, что число истребителей и общая стоимость ещё может измениться в течение дальнейших переговоров.

«Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооружёнными силами США», — сообщается на официальном сайте агентства.

В тексте также отмечается, что cделка «повысит безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе». При этом, по оценке Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, продажа Польше самолётов и систем поддержки «не приведёт к изменению военного баланса в регионе».

Самолеты МиГ-29 ВВС Польши.

Reuters

© Peter Andrews

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 должны будут заменить находящиеся на вооружении Польши самолёты Миг-29 и Су-22 советского производства.

«Мечта американских стратегов»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT пояснил, что одобренная сделка для Пентагона является не только выгодным контрактом, но и стратегическим ходом, цель которого — настроить Варшаву против России.

«Польша против России — мечта американских стратегов и они её последовательно воплощают. Поставка американских самолётов является некой стратегической акцией, а не военной. Понятно, что в Вашингтоне не имеют в виду прямой военный конфликт. Но это акция стратегического планирования и американцы считают её выгодной и правильной», — отметил Брутер.

В то же время Польша сама готова сотрудничать с США, отмечают эксперты.

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«У США есть любимчики и те государства, руководители которых пытаются подыгрывать американцам. Первыми среди таких являются, конечно, польские руководители», — заявил RT военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

В сентябре также стало известно, что Вашингтон и Варшава договорились о распределении дополнительного американского контингента в Польше. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что уже согласовано шесть мест размещения войск США. Это означает, что к 5 тыс. американских солдат, находящихся в Польше на ротационной основе, добавятся ещё не менее 1 тыс. военных.

Литовкин указывает, что подобное сотрудничество позволяет США «проталкивать свою военную технику на европейский континент». Так, помимо истребителей F-35, Варшава рассчитывает приобрести у американцев противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, а также пять транспортных самолётов С-130Н Hercules — такие запросы направило руководство Польши Агентству оборонного сотрудничества Минобороны США в начале сентября.

«Вызов безопасности»

Российские эксперты согласны с оценкой американского военного ведомства в том, что заключённая между США и Польшей сделка не изменит военного баланса в регионе. Такого мнения придерживается и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Но при этом он отмечает, что поставки оружия к границам России повысит градус напряжённости.

«F-35 — истребитель пятого поколения, и он является носителем ядерного оружия. У США в Европе находятся тактические ядерные бомбы. Собственно F-35 — те истребители, которые будут их применять в случае реальной войны. Для нас это не угроза, но вызов безопасности. Подобные действия США потребуют концентрации серьёзных усилий по нейтрализации подобного рода угроз», — пояснил он RT.

Эксперт также заверил, что у России есть средства для противостояния новым угрозам.

«Наши системы комплексов видят победные цели. Конечно, мы рассчитываем, что до этого не дойдёт. Но, тем не менее, мы должны парировать угрозы», — заключил он.