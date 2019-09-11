США одобрили продажу Польше 32 самолётов F-35

Соединённые Штаты одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолётов F-35. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона.

Как отмечается, общая сумма сделки составляет $6,5 млрд.

«Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с Вооружёнными силами США», — приводит текст сообщения Defense News.



Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши самолёты Миг-29 и Су-22 советского производства.

Ранее о возможной продаже Польше F-35 заявлял президент США Дональд Трамп. Он говорил, что Варшава планирует приобрести до 35 истребителей.