«Проявление инфантилизма»: почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»

Варшава не смогла получить репарации от Германии якобы из-за «решения России». Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, отметив, что республика отказалась от выплат, находясь «под господством России». Речь идёт о соглашении 1953 года, на основании которого польские власти согласились на отмену компенсаций со стороны Германии. По мнению экспертов, подобные высказывания укладываются в общий антироссийский курс польского руководства.

Польша не смогла получить репарации со стороны Германии за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны, якобы из-за «решения России». Такое мнение выразил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.

«Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении», — заявил глава польского оборонного ведомства.

Речь идёт о соглашении 1953 года, согласно которому Польша отказалась от репараций со стороны Германии. На основании этого документа в ФРГ заявляют, что вопрос выплат закрыт. Но в Варшаве этого документ считают нелегитимным, поскольку, как заявляют польские власти, он был подписан под давлением Советского Союза.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил мнение, что подобные заявления со стороны польских политиков выглядят весьма странно.

«Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, это проявление инфантилизма. Решение принимали польские государственные деятели, и за эти решения ответственность должно нести польское государство, а не какие-то советские деятели, которые якобы имели отношение к данным решениям», — отмечает эксперт.

Он также подчеркнул, что после войны Польша получила весьма обширные территории, которые ранее входили в состав Германии, а также значительную финансовую помощь от Советского Союза в процессе восстановления.

«Конечно, польским политическим деятелем нужно помнить о том, какие значительные территории были возвращены Польше… Я имею в виду южную часть Восточной Пруссии, Гданьск, восточную Померанию, Познань, Силезию. Плюс к этому необходимо помнить о том, что Советский Союз оказал колоссальную поддержку польскому государству и народу в период послевоенного восстановления», — пояснил аналитик.

Также по теме «Обострение перед выборами»: почему Польша вновь требует от Германии репарации за нанесённый нацистами ущерб Власти Польши намерены требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесённый нацистами. Об этом заявил польский премьер Матеуш...

Между тем в Совете Федерации России напомнили о той роли, которую сыграла Польша в создании условий для начала Второй мировой войны.

«Они забыли о том, что сыграли немалую роль в начале Второй мировой войны. Когда в 1938 году происходило поглощение Чехословакии, Красная армия не могла пройти через Польшу, Польша её не пропустила. Может быть, тогда бы вообще ничего не было? Тогда удалось бы остановить Гитлера. Про это они не помнят», — заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Стоит отметить, что о России в контексте выплаты репараций в Польше вспоминают не впервые. Так, в 2018 году глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшаве следует требовать выплат и от Москвы.

«Я считаю, что в следующем созыве сейма должен быть создан отчёт о военных потерях, нанесённых советской Россией», — сказал он.

Тогда российские официальные лица раскритиковали это заявление польского политика. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша не имеет прав требовать репараций от России. В то же время Владимир Джабаров тогда назвал требования властей Польши тупиковым путём.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, польское руководство подстраивается под политику западных стран, что ведёт к пересмотру исторических отношений между Россией и Польшей.

«Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться. Ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит, они жёстко заточены под те цели, которые им определили США и другие страны», — заявил парламентарий в разговоре с RT.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны

Reuters

© Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Новые старые требования

В последние годы в Польше всё чаще поднимают вопрос о необходимости требовать репараций со стороны Германии. На днях президент страны Анджей Дуда заявил, что получение выплат является для Польши «вопросом ответственности и морали» и необходимо «выставить счёт» Берлину.

«Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — подчеркнул польский лидер в интервью изданию Bild.

В августе министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что послевоенные компенсации, полученные страной от Германии в XX веке, были несправедливыми.

По словам министра, в денежном отношении репарации были «минимальными», особенно в сравнении выплатами другим странами, такими как Франция и Нидерланды.

«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» — указал политик в интервью Frankfurter Allgemeine.

Между тем в Германии вопрос репараций считают закрытым.

Подобными высказываниями польские политики играют на внутреннюю аудиторию, увеличивая свой политический капитал, считает Владимир Шаповалов.