«Сдерживание любой ценой»: Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей

С 26 августа в отношении России начнёт действовать второй пакет американских санкций, подготовленный в связи с делом Скрипалей. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США. Отмечается, что ограничения вводятся якобы из-за использования Россией химического и биологического оружия «против собственных граждан». При этом никаких доказательств данного утверждения не приводится. В Совфеде РФ считают, что Вашингтон осознаёт бессмысленность предпринимаемых мер, но не может отказаться от этого инструмента. Между тем в Госдуме новый санкционный пакет назвали провокацией и немотивированной агрессией.

Второй пакет американских санкций против России, подготовленный в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери, вступит в силу в понедельник, 26 августа. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США, опубликованном в электронной базе Федерального реестра страны.

«Указанные меры должны быть проведены в жизнь соответствующими министерствами и ведомствами правительства Соединённых Штатов и будут действовать не менее одного года и до дальнейшего уведомления», — следует из заявления.

Сам документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры вступят в силу. Как уточняется в уведомлении, санкции вводятся в связи с тем, что действия России не соответствуют положениям американского закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение». Подчёркивается, что такой вывод в конце марта сделал руководитель дипломатического ведомства Соединённых Штатов Майк Помпео.

В Совете Федерации очередное расширение санкций назвали попыткой США предотвратить потерю своих позиций в мире.

«У США политика одна — сдерживание России любой ценой. Они теряют позиции в мире, они это чувствуют и пытаются восстановить свои пошатнувшиеся позиции таким путём. Я думаю, что мы переживём эти санкции, как пережили и все другие. Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее», — сказал RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, в Вашингтоне осознают бесполезность подобных ограничений, однако не могут отойти от этой линии.

Отметим, что в данном случае речи о новых санкциях не идёт. О введении этих мер было объявлено ещё в начале августа в связи с тем, что Москва якобы «использовала химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

Так, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять правительству РФ займы не в рублях. Наряду с этим США требуют от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ, не предоставлять кредиты России. Кроме того, вводятся ограничения на экспорт в Россию ряда материалов, товаров и техники, оборот которых контролируется американским Министерством торговли.

Доказательств нет

В то же время ранее замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу сообщал, что британская полиция не располагает доказательствами о возможной причастности президента России Владимира Путина к инциденту, произошедшему в Солсбери в марте 2018 года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии неподалёку от их дома. Позднее Лондон заявил, что они подверглись воздействию боевого отравляющего вещества А-234 (на Западе его называют «Новичок»).

«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы. Всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — отмечал Басу.

Напомним, что практически сразу после инцидента в Солсбери британские власти обвинили в отравлении россиян Москву. Впоследствии эту позицию поддержали Соединённые Штаты и ряд других стран, однако никаких доказательств причастности России предоставлено не было.

«Потребуют ответных мер»

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, это очередной «акт мощнейшей провокации Запада против России».

«Санкционная дубинка» превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках. Это грязные и нечестные конкурентные методы. Всё это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге», — подчеркнул парламентарий.

Эксперты считают, что очередные санкции могут оказать некоторое влияние на торгово-экономический баланс в мире, однако оно будет не очень значительным.

«Эти санкции можно назвать немотивированной агрессией. Понятно, что вводятся они по надуманным поводам, исключительно исходя из того, что Россия никак не реагирует на них и не собирается менять свою политику. Вызывает сожаление введение этих санкций, поскольку они отразятся на торгово-экономическом балансе, инвестиционном климате, и, скорее всего, потребуют от России ответных мер. А они уже, в свою очередь, могут стать очень чувствительными для американского истеблишмента», — заявил RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, в целом российская экономика уже адаптировалась к существованию американских ограничений.

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«Вероятно, введение второго пакета повлияет на курс рубля по отношению к доллару, но незначительно. В целом российская экономика давно адаптировалась к санкциям и существенного влияния санкции на нашу экономику оказать уже не могут», — пояснил Безпалько RT.

По его мнению, принятие второго пакета санкций стало в большей степени внутриполитическим шагом. «Очевидно, что под давлением определённой части американского истеблишмента Трампу этот пакет санкций вводить пришлось, скорее всего, в качестве обмена на определённые шаги внутри самих США. Сейчас ещё всё усугубляется тем, что Трампу необходимо переизбираться на новый президентский срок. Ведь фактически предвыборная кампания уже стартовала», — резюмировал Безпалько.

Напомним, что первый пакет санкций США по делу Скрипалей был введён год назад, 27 августа 2018-го. В его рамках запрещалось оказание внешней помощи России, продажа оружия и финансирование таких сделок, экспорт товаров и технологий двойного назначения. Вдобавок, любые госучреждения США не имеют права выдавать РФ любые займы, кредитные гарантии и предоставлять финансовую помощь.