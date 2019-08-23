Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

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Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
  • РИА Новости

Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.

Отмечается, что Госдепартамент принял решение о введении дополнительных санкций с 29 марта 2019 года.

Также сообщается, что санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.  

3 августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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