В Госдуме объяснили новые санкции США по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Госдуме объяснили новые санкции США по делу Скрипалей
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

«Американцы в этом случае действуют из своих собственных интересов по ограничению конкуренции в этой сфере с российскими финансовыми институтами. Совершенно очевидно, что никаких убедительных доказательств причастности России и российских граждан к инциденту в Солсбери мировому сообществу так и не представлено», — сообщил Морозов.

По мнению политика, вероятный ущерб российско-американским коммерческим отношениям, который, по заявлению Госдепа, может составить «миллиарды долларов», незначительно отразится на российской экономике.

«Россия большая, самодостаточная страна, у нас помимо Америки есть множество других торгово-экономических партнёров и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конечно, печально, что политики вводят ограничения для бизнеса и развития экономики, но не думаю, что это существенно  скажется на нашем благополучии», — заявил депутат.

Ранее Госдепартамент опубликовал документ о введении второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить