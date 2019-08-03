В Госдуме объяснили новые санкции США по делу Скрипалей

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT введение США второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Американцы в этом случае действуют из своих собственных интересов по ограничению конкуренции в этой сфере с российскими финансовыми институтами. Совершенно очевидно, что никаких убедительных доказательств причастности России и российских граждан к инциденту в Солсбери мировому сообществу так и не представлено», — сообщил Морозов.

По мнению политика, вероятный ущерб российско-американским коммерческим отношениям, который, по заявлению Госдепа, может составить «миллиарды долларов», незначительно отразится на российской экономике.

«Россия большая, самодостаточная страна, у нас помимо Америки есть множество других торгово-экономических партнёров и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конечно, печально, что политики вводят ограничения для бизнеса и развития экономики, но не думаю, что это существенно скажется на нашем благополучии», — заявил депутат.

Ранее Госдепартамент опубликовал документ о введении второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.