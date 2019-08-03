Госдеп: санкции могут снизить торговлю с Россией на миллиарды долларов

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Новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут сократить коммерческие отношения Москвы и Вашингтона на миллиарды долларов, сообщает Госдепартамент США.

«Данные санкции ограничат доступ России... к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Ранее США объявили о введении второго пакета санкций в отношении России по делу Скрипалей. 

Документ предусматривает ограничения для американских банков в участии в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитование российского правительства не в рублях и ограничения по лицензированию.

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