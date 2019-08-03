Посольство России оценило новый пакет санкций США по делу Скрипалей

В российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали решение США ввести второй пакет санкций в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В российской дипмиссии подчеркнули, что США решили взять на себя функции верховного арбитра и назначить виновных несмотря на то, что по-прежнему не представлено каких-либо доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

«Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Великобритания отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента, а также напомнили о презумпции невиновности, которую США продолжают игнорировать.

«США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений», — отметили в представительстве России в Вашингтоне.

Ранее в администрации США сообщили о намерении ввести новые ограничительные меры против России из-за отсутствия гарантий в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», применённого в связи с инцидентом в Солсбери.