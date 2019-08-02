В Госдуме оценили сообщения о новых санкциях США по делу Скрипалей

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Госдуме оценили сообщения о новых санкциях США по делу Скрипалей
  • Reuters

«Я не склонен преувеличивать значимость этого события… Из-за новых мер, которые были приняты в результате давления на Дональда Трампа с помощью ранее принятых решений, никаких тревог с точки зрения национальной экономики мы испытывать не должны. В данной ситуации можно только сожалеть об упущенном времени для плодотворного развития двусторонних отношений, которые имеют большое значение не только для наших стран, но и для других мировых экономик», — сказал Гутенёв.

Ранее в Соединённых Штатах сообщили о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей.

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