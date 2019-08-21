Неслучайный интерес: американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска

Правительственное американское агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках программы по автоматизированному распознаванию геоданных планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в районе Мурманска. Российский город указан в числе одной из «зон интереса», в которых подрядчикам предстоит с помощью алгоритма «компьютерного зрения» определить ряд инфраструктурных объектов. Опрошенные RT эксперты отмечают, что американская разведка давно проявляет интерес к Мурманской области и активно использует различные методы сбора информации для определения динамики развития региона.

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске. Об этом говорится в заявке правительственного агентства США.

Как отмечается в документе, NGA как ведущая структура в своей области занимается предоставлением высококлассных геопространственных разведданных, которые обеспечивают политическому руководству, вооружённым силам, спецслужбам и спасательным службам США «решающее преимущество».

Согласно заявке агентства, упомянутый контракт включает в себя два задания, которые должны будут способствовать реализации пилотного проекта автоматизированной стационарной системы распознавания объектов с использованием машинного обучения в определённых «зонах интереса».

В число таких зон включён Мурманск (в качестве примерной центральной точки приводятся координаты 68°58'32.88"N, 33°04'25.32"E — в районе городского железнодорожного вокзала). Всего же территория в городе, на работу с которой размещён заказ, составляет 103 км².

Помимо Мурманска, в списке «зон интереса» также обозначены Каракас и штат Тачира в Венесуэле, обширные области в Узбекистане и Казахстане, зона в районе города Сиань в Китае, иранского порта Бендер-Аббас, афганской столицы Кабул и города Сьюард на Аляске. Под наблюдением подрядчиков также окажется территория вдоль реки Нил в Эфиопии, Кении и Судане.

«Первое задание: от подрядчика требуется определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры. Второе задание: провести деконфликтацию объектов и сверку изменений с предоставленными NGA данными в отношении автоматически распознаваемых объектов», — говорится в документе американского агентства.

Также по теме «Психологическое воздействие»: зачем Пентагон собирается создавать космические войска Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение...

В списке объектов для такого автоматизированного опознавания указываются элементы энергетической инфраструктуры, включая энергоустановки, подстанции, опоры линии электропередачи и телекоммуникационные башни, а также стыки различных видов путей сообщений (железнодорожные переезды и дорожные пересечения).

Как отмечается в требованиях к работе, для обнаружения вышеперечисленных объектов подрядчикам предстоит разработать автоматизированный алгоритм, а также использовать незасекреченные снимки со спутника.

«Применение полностью автоматизированного алгоритма компьютерного зрения для обнаружения представляющих интерес капитальных объектов с использованием незасекреченных спутниковых изображений. Применение автоматизации для успешной идентификации, выгрузки и создания векторных изображений определённых объектов в рамках обозначенных сфер интересов», — указывается в задании.

Кроме того, подрядчики также должны будут сверить новые материалы с предоставленными американским агентством данными. Планируется, что к выполнению заданий выбранные исполнители приступят уже в следующем месяце, а сам контракт продлится до сентября 2020 года.

© Скриншот: Яндекс. Карты

Неслучайный интерес к Мурманску

Интерес американского разведывательного агентства к энергетической инфраструктуре Мурманска неслучаен, так как этот город в первую очередь связан с российским флотом, отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мурманск — это, в общем-то, место, с которым связан Северный флот. Мы с вами прекрасно понимаем, что американцев очень волнует развитие нашего надводного и подводного флота. Кроме того, по энергетике, загрузке энергетических сетей можно судить о динамике развития самого региона», — отметил эксперт.

«Первая категория, которая характеризует развитие промышленности, — это загрузка энергетических объектов, и американцам нужна разведывательная информация по этим пунктам», — подчеркнул Михайлов.

Также по теме «В некоторых случаях мы отстаём»: почему Пентагон назвал Россию главной угрозой США в краткосрочной перспективе Глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия — основная угроза для США в ближайшие годы. По его словам, особую...

По его словам, просто объясняется запрос агентства геопространственной разведки на данные по объектам инфраструктуры и в таких странах, как Афганистан и Китай, особый интерес к которым отражён в стратегических документах Соединённых Штатов. Эксперт также напомнил, что инфраструктура этих стран, включая загрузку железнодорожных путей и динамику перевозок, может быть связана не только с гражданским, но и с военным сектором.

Между тем Мурманская область не в первый раз фигурирует в запросах агентств, подконтрольных Министерству обороны США. В июле этого года Оборонное логистическое агентство Пентагона также разместило заявку на проведение «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». В список регионов, информацию о которых запросили в американских военных структурах, вошли остров Колгуев, ЯНАО, Северная Земля, Республика Саха (Якутия), Новосибирские острова, а также Мурманская область.

В частности, Соединённые Штаты интересуются маршрутами поставок бутилированной воды, еды, одежды, нефтепродуктов и медицинских препаратов в указанные локации. Кроме того, заказанные Пентагоном исследования должны будут включать в себя информацию о наличии в каждом из регионов природных ресурсов и материалов.

Распространённая в США практика

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в комментарии RT также предположил, что выбор распознаваемых объектов в рамках заявки NGA может быть связан с попыткой вычислить объём энергопотребления, загруженность железнодорожных сообщений и объёмы перевозок. По словам эксперта, за счёт современных каналов коммуникации очень много информации становится общедоступной, поэтому такая разведка с помощью открытых данных используется для составления полноценной картины того или иного региона.

«Современная реальность предоставляет серьёзные возможности для дистанционного зондирования отдельно взятых объектов без использования соответствующих технологических составляющих. Это объясняется тем, что существуют ограничения даже на предоставление некоторых спутниковых данных того же GPS. Например, есть объекты, которые не изображают, например, военные базы и так далее. Но альтернативные каналы позволяют это отслеживать. Человек приезжает, например, на военные базы, ведёт переписку через мессенджеры, через которые возможно вычислить локацию», — подчеркнул он.

Таким образом, например, в 2018 году приложение для фитнеса позволило обнаружить американские базы передового развёртывания в афганской провинции Гильменд. Тогда посреди чёрного поля карты, на которой не было другой активности, выделялись яркие круговые маршруты фитнес-трекеров.