«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию

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Алексей Латышев
В Дании негативно восприняли сообщения американских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы обсуждает со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Так, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что эта идея президента США грозит милитаризацией автономного региона в составе королевства. В свою очередь, в гренландском МИД заявили, что остров не продаётся, но открыт для бизнеса. Как считают эксперты, Гренландия имеет для Вашингтона важное геополитическое значение — в случае её покупки Белый дом нанесёт удар по инвестиционной деятельности Китая в регионе. Вместе с тем аналитики отмечают, что США уже установили военное присутствие на острове, а потому его покупка выглядит нецелесообразной.
«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию
  • Президент США Дональд Трамп
  • © Jonathan Ernst; Ritzau Scanpix/Magnus Kristensen/ Reuters

В МИД Гренландии, автономной территории в составе Дании, прокомментировали сообщения ряда американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приобретения острова. В ведомстве заявили, что остров открыт для сотрудничества в области бизнеса, но свои земли никому продавать не собирается.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, рыба, морепродукты, возобновляемые источники энергии, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

В свою очередь, член парламента Дании от Гренландии Айя Чеминиц Ларсен категорически отвергла возможность продажи автономии.

«Мой ответ — спасибо, не надо! Я не думаю, что это будет способствовать развитию Гренландии, — отметила политик в интервью телеканалу TB2. — Гренландия не является товаром, который можно продать. Дания не может сделать это».

Ларсен также подчеркнула, что американские ценности могут навредить устоям коренного населения острова.

«Я также думаю о социальных ценностях, которые есть в Гренландии. Например, у нас есть право на бесплатное образование. Подобные вещи будут разрушены, если американские ценности начнут доминировать», — приводит РИА Новости политика.

Разделяет такую позицию и парламентарий Микаэль Оструп. Он отметил в Twitter, что «времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли».

Некоторые политики с иронией восприняли эту новость. Так, представитель Датской народной партии Сёрен Есперсен назвал саму идею продажи Данией 50 тыс. своих жителей США совершенно нелепой.

«Если Трамп действительно рассматривает это (покупку Гренландии. — RT), тогда это последнее доказательство, что он сошёл с ума», — приводит слова политика датское издание Jyllands-Posten.  

Несвоевременной первоапрельской шуткой счёл эти сообщения бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

В то же время представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов заявил в Twitter, что даже в теории такая продажа состояться не может.

«Из всех невероятных вещей это самая невероятная. Забудьте», — отметил он.

В свою очередь, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что действия Трампа могут привести к милитаризации Гренландии. 

«Надеюсь, это шутка. В целом это ужасная идея, которая грозит риском милитаризации Гренландии, меньшей самостоятельностью для гренландцев, не говоря уже о том, что это была бы огромная потеря для Дании», — написал он в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп озвучивал идею покупки Гренландии. При этом отмечалось, что обсуждение данного вопроса проходило «с разной степенью серьёзности». В сообщении говорилось, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.

  • Вид на город Ангмагссалик в Гренландии
  • Reuters
  • © Lucas Jackson

Старая идея

Идея приобретения Гренландии площадью более 2 млн кв. км обсуждалась в США и ранее. Так, в 1876 году такую возможность рассматривали в Госдепартаменте, а после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн сделал Дании официальное предложение, но получил отказ. За остров американский лидер готов был отдать $100 млн.

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При этом в Гренландии размещена самая северная авиабаза США Туле. Она появилась на острове в начале 1950-х годов в соответствии с американо-датским соглашением о защите Гренландии, одобренным президентом США Франклином Рузвельтом 7 июня 1941 года и ратифицированным в 1951-м.

К началу 1960-х годов на базе появилась радиолокационная станция раннего предупреждения, позволявшая фиксировать запуски ракет с территории СССР. Также на острове дислоцировались стратегические бомбардировщики B-52 с ядерным оружием. В январе 1968 года самолёт, который нёс четыре термоядерные бомбы, рухнул недалеко от базы. В результате боеприпасы разрушились, что вызвало радиационное заражение местности.

Как считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Гренландия на протяжении многих лет имела для США важное геополитическое значение.

«Гренландия была очень важным опорным пунктом ещё в годы Первой мировой войны для переброски войск, оборудования и материалов на кораблях в Европу. Та же ситуация была и в годы Второй мировой войны: остров являлся опорным пунктом на атлантических трассах», — заявил он в интервью RT.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что «после выхода Великобритании из ЕС в Европе возникнет ситуация двух Европ».

«Первая — это Европа, формирующаяся вокруг Германии, которая, скорее всего, будет отходить от атлантических ценностей. И вторая — некий союз государств, который будет ориентироваться не на Брюссель или Берлин, а на Вашингтон. В этот блок могут войти Великобритания, Польша, а также Прибалтика и скандинавские государства. С этой точки зрения зависимая территория в виде Гренландии очень хорошо вписывается в эту концепцию», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

  • Вид на базу Туле
  • © Ritzau Scanpix/Linda Kastrup via REUTERS

Евстафьев также отметил, что в случае покупки острова США нанесут удар по инвестициям Китая в этом регионе.

«Приобретение Гренландии фактически обнулит все китайские усилия по проникновению в Европу и — прежде всего — в Арктику, которые Пекин очень активно предпринимал в последние годы. Сейчас китайцы делают серьёзные капиталовложения в инфраструктуру острова», — указал эксперт.

В последние годы Пекин предпринимает попытки подключиться к инфраструктурным проектам на территории Гренландии. В частности, китайская госкорпорация China Communications Construction Company намеревалась принять участие в строительстве трёх аэропортов, но в итоге отозвала свою заявку. Кроме того, китайская компания Shenghe Resources Holding участвует в добыче редкоземельных элементов.

Сложная процедура

Сидоров отметил, что для реализации сделки по приобретению Гренландии президенту США придётся пройти сложную процедуру.

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«В теории Трамп должен провести дипломатические переговоры с Данией и прозондировать её отношение к этому вопросу. Затем ему придётся обратиться в конгресс и получить соответствующие полномочия, чтобы вести диалог о покупке острова. Кроме того, американскому лидеру нужно будет добиться от конгрессменов выделения той суммы, о которой они договорятся», — пояснил Сидоров.

Он добавил, что в данный момент эта тема вряд ли представляет для Трампа большой интерес, поскольку сейчас его главная задача — победить на президентских выборах 2020 года.

«Трамп не будет затевать этот процесс. Для него сложилась достаточно благоприятная ситуация, поскольку экономическое развитие США позволяет ему переизбраться на второй срок. В этих условиях он будет стремиться продлить текущее положение в экономике до ноября следующего года», — отметил аналитик.

Данную точку зрения разделяет и Евстафьев.

«Эту сделку должен утвердить конгресс, но процедура принятия подобного решения, если до этого дойдёт, очень сложная», — подчеркнул он.

  • Операция по ликвидации последствий крушения бомбардировщика B-52 в Гренландии с термоядерными бомбами на борту
  • © U.S. Air Force

По его словам, новость о покупке Гренландии больше похожа на троллинг со стороны Вашингтона.

«Никто не знает, возможно ли это, поскольку в последние годы в международной политике было открыто столько «окон Овертона», что уже сложно понять, где правда, а где нет. В ситуации, когда президентом США является Трамп, такое развитие событий вполне вероятно. Но всё-таки это, скорее всего, политический троллинг со стороны Вашингтона», — заключил Евстафьев.

В свою очередь, Сидоров предположил, что подобные сообщения в американской прессе могут быть частью информационной кампании, которую проводят либеральные СМИ, чтобы выставить Трампа в неприглядном свете.

«Важно, какие именно СМИ это сообщили. Если это либеральные издания, то такие новости можно рассматривать как ещё одну попытку выставить американского лидера непригодным для должности президента», — заявил Сидоров.

Он добавил, что покупать остров нет никакого смысла, потому что Вашингтон обеспечил себе на нём военное присутствие.

«США там сегодня присутствуют и в любой момент могут договориться о том, чтобы построить, например, дополнительные базы, не приобретая сам остров. Мне кажется, эта тема несколько надуманна», — заключил эксперт.

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