«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию

В Дании негативно восприняли сообщения американских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы обсуждает со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Так, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что эта идея президента США грозит милитаризацией автономного региона в составе королевства. В свою очередь, в гренландском МИД заявили, что остров не продаётся, но открыт для бизнеса. Как считают эксперты, Гренландия имеет для Вашингтона важное геополитическое значение — в случае её покупки Белый дом нанесёт удар по инвестиционной деятельности Китая в регионе. Вместе с тем аналитики отмечают, что США уже установили военное присутствие на острове, а потому его покупка выглядит нецелесообразной.

В МИД Гренландии, автономной территории в составе Дании, прокомментировали сообщения ряда американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приобретения острова. В ведомстве заявили, что остров открыт для сотрудничества в области бизнеса, но свои земли никому продавать не собирается.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, рыба, морепродукты, возобновляемые источники энергии, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️🗻🐳🦐🇬🇱 learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC — Greenland MFA 🇬🇱 (@GreenlandMFA) 16 августа 2019 г.

В свою очередь, член парламента Дании от Гренландии Айя Чеминиц Ларсен категорически отвергла возможность продажи автономии.

«Мой ответ — спасибо, не надо! Я не думаю, что это будет способствовать развитию Гренландии, — отметила политик в интервью телеканалу TB2. — Гренландия не является товаром, который можно продать. Дания не может сделать это».

Ларсен также подчеркнула, что американские ценности могут навредить устоям коренного населения острова.

«Я также думаю о социальных ценностях, которые есть в Гренландии. Например, у нас есть право на бесплатное образование. Подобные вещи будут разрушены, если американские ценности начнут доминировать», — приводит РИА Новости политика.

Разделяет такую позицию и парламентарий Микаэль Оструп. Он отметил в Twitter, что «времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли».

Nej, @realDonaldTrump - Grønland er ikke til salg! Tiden hvor man bare kunne købe områder og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet, vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark #dkpol — Michael Aastrup (@michaelaastrup) 16 августа 2019 г.

Некоторые политики с иронией восприняли эту новость. Так, представитель Датской народной партии Сёрен Есперсен назвал саму идею продажи Данией 50 тыс. своих жителей США совершенно нелепой.

«Если Трамп действительно рассматривает это (покупку Гренландии. — RT), тогда это последнее доказательство, что он сошёл с ума», — приводит слова политика датское издание Jyllands-Posten.

Несвоевременной первоапрельской шуткой счёл эти сообщения бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 15 августа 2019 г.

В то же время представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов заявил в Twitter, что даже в теории такая продажа состояться не может.

«Из всех невероятных вещей это самая невероятная. Забудьте», — отметил он.

Out of all things that are not going to happen this is the most unlikely. Forget it. https://t.co/0ChJvOVJW7 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 15 августа 2019 г.

В свою очередь, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что действия Трампа могут привести к милитаризации Гренландии.

«Надеюсь, это шутка. В целом это ужасная идея, которая грозит риском милитаризации Гренландии, меньшей самостоятельностью для гренландцев, не говоря уже о том, что это была бы огромная потеря для Дании», — написал он в Twitter.

Trump købe Grønland?! Forhåbentlig en joke, men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk - udover stort tab for Danmark #dkpolhttps://t.co/g49qGjjOFK — Martin Lidegaard (@martinlidegaard) 16 августа 2019 г.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп озвучивал идею покупки Гренландии. При этом отмечалось, что обсуждение данного вопроса проходило «с разной степенью серьёзности». В сообщении говорилось, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.

Вид на город Ангмагссалик в Гренландии

Reuters

© Lucas Jackson

Старая идея

Идея приобретения Гренландии площадью более 2 млн кв. км обсуждалась в США и ранее. Так, в 1876 году такую возможность рассматривали в Госдепартаменте, а после Второй мировой войны президент США Гарри Трумэн сделал Дании официальное предложение, но получил отказ. За остров американский лидер готов был отдать $100 млн.

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При этом в Гренландии размещена самая северная авиабаза США Туле. Она появилась на острове в начале 1950-х годов в соответствии с американо-датским соглашением о защите Гренландии, одобренным президентом США Франклином Рузвельтом 7 июня 1941 года и ратифицированным в 1951-м.

К началу 1960-х годов на базе появилась радиолокационная станция раннего предупреждения, позволявшая фиксировать запуски ракет с территории СССР. Также на острове дислоцировались стратегические бомбардировщики B-52 с ядерным оружием. В январе 1968 года самолёт, который нёс четыре термоядерные бомбы, рухнул недалеко от базы. В результате боеприпасы разрушились, что вызвало радиационное заражение местности.

Как считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, Гренландия на протяжении многих лет имела для США важное геополитическое значение.

«Гренландия была очень важным опорным пунктом ещё в годы Первой мировой войны для переброски войск, оборудования и материалов на кораблях в Европу. Та же ситуация была и в годы Второй мировой войны: остров являлся опорным пунктом на атлантических трассах», — заявил он в интервью RT.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что «после выхода Великобритании из ЕС в Европе возникнет ситуация двух Европ».

«Первая — это Европа, формирующаяся вокруг Германии, которая, скорее всего, будет отходить от атлантических ценностей. И вторая — некий союз государств, который будет ориентироваться не на Брюссель или Берлин, а на Вашингтон. В этот блок могут войти Великобритания, Польша, а также Прибалтика и скандинавские государства. С этой точки зрения зависимая территория в виде Гренландии очень хорошо вписывается в эту концепцию», — подчеркнул аналитик в комментарии RT.

Вид на базу Туле

© Ritzau Scanpix/Linda Kastrup via REUTERS

Евстафьев также отметил, что в случае покупки острова США нанесут удар по инвестициям Китая в этом регионе.

«Приобретение Гренландии фактически обнулит все китайские усилия по проникновению в Европу и — прежде всего — в Арктику, которые Пекин очень активно предпринимал в последние годы. Сейчас китайцы делают серьёзные капиталовложения в инфраструктуру острова», — указал эксперт.

В последние годы Пекин предпринимает попытки подключиться к инфраструктурным проектам на территории Гренландии. В частности, китайская госкорпорация China Communications Construction Company намеревалась принять участие в строительстве трёх аэропортов, но в итоге отозвала свою заявку. Кроме того, китайская компания Shenghe Resources Holding участвует в добыче редкоземельных элементов.

Сложная процедура

Сидоров отметил, что для реализации сделки по приобретению Гренландии президенту США придётся пройти сложную процедуру.

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«В теории Трамп должен провести дипломатические переговоры с Данией и прозондировать её отношение к этому вопросу. Затем ему придётся обратиться в конгресс и получить соответствующие полномочия, чтобы вести диалог о покупке острова. Кроме того, американскому лидеру нужно будет добиться от конгрессменов выделения той суммы, о которой они договорятся», — пояснил Сидоров.

Он добавил, что в данный момент эта тема вряд ли представляет для Трампа большой интерес, поскольку сейчас его главная задача — победить на президентских выборах 2020 года.

«Трамп не будет затевать этот процесс. Для него сложилась достаточно благоприятная ситуация, поскольку экономическое развитие США позволяет ему переизбраться на второй срок. В этих условиях он будет стремиться продлить текущее положение в экономике до ноября следующего года», — отметил аналитик.

Данную точку зрения разделяет и Евстафьев.

«Эту сделку должен утвердить конгресс, но процедура принятия подобного решения, если до этого дойдёт, очень сложная», — подчеркнул он.

Операция по ликвидации последствий крушения бомбардировщика B-52 в Гренландии с термоядерными бомбами на борту

© U.S. Air Force

По его словам, новость о покупке Гренландии больше похожа на троллинг со стороны Вашингтона.

«Никто не знает, возможно ли это, поскольку в последние годы в международной политике было открыто столько «окон Овертона», что уже сложно понять, где правда, а где нет. В ситуации, когда президентом США является Трамп, такое развитие событий вполне вероятно. Но всё-таки это, скорее всего, политический троллинг со стороны Вашингтона», — заключил Евстафьев.

В свою очередь, Сидоров предположил, что подобные сообщения в американской прессе могут быть частью информационной кампании, которую проводят либеральные СМИ, чтобы выставить Трампа в неприглядном свете.

«Важно, какие именно СМИ это сообщили. Если это либеральные издания, то такие новости можно рассматривать как ещё одну попытку выставить американского лидера непригодным для должности президента», — заявил Сидоров.

Он добавил, что покупать остров нет никакого смысла, потому что Вашингтон обеспечил себе на нём военное присутствие.

«США там сегодня присутствуют и в любой момент могут договориться о том, чтобы построить, например, дополнительные базы, не приобретая сам остров. Мне кажется, эта тема несколько надуманна», — заключил эксперт.